Le plan Leproux avait ramené du calme et de la sérénité entre les différents groupes de supporters du PSG avec des effets secondaires terribles pour les fans parisiens. Mais ce week-end, un vif incident s'est déroulé entre des Ultras du club de la capitale.

Les supporters parisiens ont été gâtés l'an dernier puisque le Paris Saint-Germain a gagné presque tous les titres qui s'offraient à lui, et notamment la Ligue des champions. Mais visiblement cela n'empêche pas les Ultras d'avoir toujours de vieux contentieux à régler. Alors qu'une partie de la tribune Auteuil sera fermée lors du prochain match en Ligue 1 suite aux chants et banderoles déployés lors du récent PSG-OM, c'est un violent incident qui inquiète les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais également les élus de la capitale à quelques semaines des élections municipales. En effet, après la victoire de samedi contre Metz, une violente bagarre a éclaté près des fontaines de la Porte de Saint-Coud.

Paris ne veut pas voir la violence se réinstaller

Selon différents témoignages, un groupe d'ultras parisiens serait sorti avant la fin du match au Parc des Princes et aurait tendu un traquenard à d'autres ultas du PSG. Face à une centaine d'individus cagoulés et dont certains étaient équipés de barres de fer, les 20 à 30 autres supporters sortis à la fin du match n'auraient évidemment pas été en mesure de riposter à ce qui ressemblait clairement à un piège. Mis en cause dans une vidéo (ci-dessous), le groupe K-Soce Team n'aurait strictement rien à voir dans cet très violent incident. Sur les réseaux sociaux, certains affirment que le groupe attaqué va désormais demander à ne plus être dans la tribune Auteuil et à être replacé ailleurs dans le Parc des Princes. Cependant, des supporters plus pacifiques espèrent, eux, que les autorités ne vont pas de nouveau resserrer la vis alors que venir au stade était redevenu relativement paisible.

Paris ne veut pas le chaos autour du Parc des Princes

Car l'ombre du fameux plan Leproux, mis en place après la mort d'un supporter du PSG, Yann Lorence, le 14 février 2010, plane toujours au-dessus du Parc des Princes. Le Collectif Ultras Paris a permis le retour des supporters les plus chauds dans le stade de la capitale, avec le soutien de Nasser Al-Khelaifi, mais tout le monde sait que si le chaos se réinstalle autour du Parc, alors les sanctions seront terribles, les élus parisiens étant très attentifs à ce dossier.