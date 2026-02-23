ASSE : Un défenseur algérien vient renforcer les Verts

Quand on voit Vini sur l'image en bas limite se pavaner et provoquer de maniere hautaine l'argentin pour venir chialer avec la carte joker d'un pseudo racisme en suite... c'es tellement révélateur... ce mec est tellement puant que ca vaudrait de mettre son maillot devant le nez et la bouche pour bien lui signifier, il invoquerait ensuite des pseudos motrs racistes faute de pouvoir prouver le contraire. sale type
de toute facon fonseca a un pb dans la lecture des matchs c'est pas nouveau
lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain
Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause
C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🟢 NOUVELLE ARRIVÉE EN POST-FORMATION 💚 L’ASSE se renforce avec l’arrivée d’Oussama Benkou, en provenance de l’Olympique Akbou. 🔁 Il débarque en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. 🛡️ Polyvalent, il peut évoluer latéral gauche ou défenseur central.