ASSE : Un défenseur algérien vient renforcer les Verts

ASSE23 févr. , 13:00
parCorentin Facy
Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes mais l’ASSE va tout de même accueillir un défenseur algérien dans les prochains jours.
Cet hiver, l’AS Saint-Etienne s’est montrée très calme sur le marché des transferts. Deux profils défensifs ont tout de même rejoint le Forez, à savoir Le Cardinal et Soumahoro. De quoi apporter de nouvelles solutions à Philippe Montanier dans un secteur de jeu un peu juste en quantité, notamment en raison des nombreuses blessures (Lamba, Bernauer). Selon les informations du site Peuple Vert, un nouveau défenseur va prochainement rejoindre l’ASSE mais cette fois dans le but de renforcer dans un premier temps l’équipe réserve.
Le média spécialisé nous apprend qu’Oussama Benkou, défenseur algérien de 17 ans, est sur le point de s’engager avec l’actuel 2e de Ligue 2. Il s’agit d’un défenseur gaucher capable de jouer dans l’axe ou dans le couloir gauche, une qualité très appréciée par le staff stéphanois, qui souhaite prioriser les joueurs polyvalents et capables d’évoluer dans plusieurs positions.
« À seulement 17 ans, Benkou affiche des caractéristiques modernes, avec une solidité défensive et une aisance balle au pied qui correspondent aux attentes du club » précise le média, qui explique par ailleurs que Benkou n’est pas encore à Saint-Etienne puisqu’il attend encore son VISA pour voyager. Le deal est bouclé depuis plusieurs semaines mais a été retardé en raison de lenteurs administratives.

« Avec cette arrivée, l’ASSE poursuit une politique de recrutement bien définie. Le club mise sur des profils en post-formation, jeunes mais déjà exposés au niveau international. Oussama Benkou vient ainsi s’ajouter à deux autres renforts récents : l’attaquant estonien Marten Chris Paalberg et le milieu de terrain Adam Baallal » conclut le site Peuple Vert. Une arrivée qui prouve en tout cas que l’ASSE reste active pour dénicher de jeunes talents qui auront certainement leur mot à dire avec le groupe professionnel dans les mois ou les années à venir si leur développement se déroule comme espéré par le club.
Derniers commentaires

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Quand on voit Vini sur l'image en bas limite se pavaner et provoquer de maniere hautaine l'argentin pour venir chialer avec la carte joker d'un pseudo racisme en suite... c'es tellement révélateur... ce mec est tellement puant que ca vaudrait de mettre son maillot devant le nez et la bouche pour bien lui signifier, il invoquerait ensuite des pseudos motrs racistes faute de pouvoir prouver le contraire. sale type

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

de toute facon fonseca a un pb dans la lecture des matchs c'est pas nouveau

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

