ASSE : Un défenseur algérien vient renforcer les Verts

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes mais l’ASSE va tout de même accueillir un défenseur algérien dans les prochains jours.

Peuple Vert, un nouveau défenseur va prochainement rejoindre l’ASSE mais cette fois dans le but de renforcer dans un premier temps l’équipe réserve. Cet hiver, l’AS Saint-Etienne s’est montrée très calme sur le marché des transferts . Deux profils défensifs ont tout de même rejoint le Forez, à savoir Le Cardinal et Soumahoro. De quoi apporter de nouvelles solutions à Philippe Montanier dans un secteur de jeu un peu juste en quantité, notamment en raison des nombreuses blessures (Lamba, Bernauer). Selon les informations du site, un nouveau défenseur va prochainement rejoindre l’ASSE mais cette fois dans le but de renforcer dans un premier temps l’équipe réserve.

Le média spécialisé nous apprend qu’Oussama Benkou, défenseur algérien de 17 ans, est sur le point de s’engager avec l’actuel 2e de Ligue 2 . Il s’agit d’un défenseur gaucher capable de jouer dans l’axe ou dans le couloir gauche, une qualité très appréciée par le staff stéphanois, qui souhaite prioriser les joueurs polyvalents et capables d’évoluer dans plusieurs positions.

« À seulement 17 ans, Benkou affiche des caractéristiques modernes, avec une solidité défensive et une aisance balle au pied qui correspondent aux attentes du club » précise le média, qui explique par ailleurs que Benkou n’est pas encore à Saint-Etienne puisqu’il attend encore son VISA pour voyager. Le deal est bouclé depuis plusieurs semaines mais a été retardé en raison de lenteurs administratives.

« Avec cette arrivée, l’ASSE poursuit une politique de recrutement bien définie. Le club mise sur des profils en post-formation, jeunes mais déjà exposés au niveau international. Oussama Benkou vient ainsi s’ajouter à deux autres renforts récents : l’attaquant estonien Marten Chris Paalberg et le milieu de terrain Adam Baallal » conclut le site Peuple Vert. Une arrivée qui prouve en tout cas que l’ASSE reste active pour dénicher de jeunes talents qui auront certainement leur mot à dire avec le groupe professionnel dans les mois ou les années à venir si leur développement se déroule comme espéré par le club.