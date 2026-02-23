Le PSG très déçu par Mayulu, ça va mal finir

Le PSG et Senny Mayulu sont au bord du clash. Les négociations pour sa prolongation n'avancent pas, et Paris est prêt à faire une croix sur son jeune milieu de terrain un an après son éclosion.

Après Willan Pacho, le PSG a bouclé une autre prolongation de taille puisqu’un accord a été trouvé avec Joao Neves. Rien n’a été officialisé, mais Paris est habitué et préfère annoncer les nouveaux contrats de ses joueurs sous la forme d’un tir groupé qui fait toujours son effet. Après l’Equatorien et le Portugais, le club de la capitale entend bien enchainer. Les discussions semblaient cordiales dans le dossier Senny Mayulu, mais selon les informations de Bruno Salomon, journaliste suiveur du PSG pour Ici Paris IDF, c’est en train de se gâter.

Mayulu et le PSG, l'accord est très loin

L’offre effectuée par Paris en début de saison a finement été repoussée par le jeune milieu offensif. L’un des héros de la victoire en finale de la Ligue des Champions continue pourtant sa progression avec le Paris SG, et a bénéficié d’un temps de jeu conséquent en première partie de saison. Le joueur de 19 ans est actuellement sous contrat jusqu’en 2027 et Luis Campos n’a aucune envie de le voir aborder l’été prochain avec une dernière année de contrat en cours.

Actuellement blessé au mollet, Mayulu suit les matchs des tribunes. Les discussions sur sa prolongation sont également à l’arrêt. Bruno Salomon précise en effet que les demandes du natif du Blanc-Mesnil (93) dépassent largement le cadre fixé par le PSG. Le champion d’Europe a décidé de serrer la vis, refusant d’augmenter les salaires de ses joueurs après le sacre en Ligue des Champions, et préférant mettre d’énormes primes en fonction des performances, du temps de jeu et des titres, quitte à ne pas proposer un salaire amélioré. C’est notamment ce qui avait poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie.

Concernant Mayulu, les positions sont donc très éloignées, et font craindre une impasse. Cela pourrait donc déboucher sur une vente pour un joueur qui a vu sa valeur marchande exploser, et atteindre les 40 millions d’euros. Même si ce prix pourra être revu à la baisse avec sa situation contractuelle. Le PSG serait en tout cas « déçu » de voir que son milieu offensif réclame des sommes jugées trop élevées pour prolonger. Et il semble de plus en plus évident que Nasser Al-Khelaïfi ne cédera pas, quitte à laisser partir un grand espoir du club francilien.