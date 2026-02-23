OM : 7,5 ME arrivent, Marseille sous pression

Malgré son élimination précoce de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a quand même empoché un joli chèque en ce mois de février. La preuve que le club phocéen doit continuer à se battre pour finir sur le podium du championnat.

Depuis plusieurs semaines, l’OM est clairement dans le dur. Qualifié en quarts de finale de la Coupe de France, avec un choc à jouer face à Toulouse la semaine prochaine, le club phocéen est par contre en train de se saborder en Ligue 1… Défait à deux reprises lors des trois derniers matchs de championnat et incapable de gagner depuis fin janvier, Marseille s’est mis en danger dans la course au podium.

Un temps solide troisième derrière le PSG et Lens, l’ OM a vu la courbe s’inverser en faveur de son rival lyonnais, désormais cinq points devant. Autant dire que sous les ordres d’Habib Beye, le nouveau coach qui a pris la succession de Roberto De Zerbi avant la défaite à Brest vendredi (0-2), le club olympien va devoir se remettre dans le bon chemin pour viser la qualification en Ligue des Champions. Celle-ci est tout simplement vitale pour l’OM d’un point de vue financier.

L'OM a reçu 7,5 millions d’euros de la part de l’UEFA

Malgré son élimination dès la phase de groupes, à cause d’une piteuse défaite à Bruges (0-3) lors de la dernière journée de la phase régulière, l’OM vient quand même d’empocher un joli nouveau chèque. En effet, selon Sportune , Marseille a touché 7,5 millions d’euros de la part de l’UEFA. Un montant qui regroupe une prime de résultats de 4,2 ME pour les deux victoires entre la cinquième et la huitième journée, mais aussi 3,3 ME qui correspond à son classement final (25e).

Un autre chèque attendu en fin de saison

Ce versement effectué le 20 février dernier sera suivi d’un autre en fin de saison, sachant qu’à la fin de la compétition, l’UEFA va distribuer un chèque lié au coefficient UEFA et aux droits TV, ainsi que le reliquat de la prime de participation. Ce qui va représenter plusieurs millions d’euros pour l’OM encore. De quoi finir de motiver les Marseillais en cette fin de saison pour aller chercher le podium ou à minima le Top 4 pour disputer les barrages de la prochaine C1.