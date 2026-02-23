L'OL l'a démonté avec la signature de Sulc ou bien encore Greif, il y a de bonnes affaires à faire avec des joueurs issus des pays de l'Est. Et c'est pour cela que Lyon s'intéresse de près à Amar Memic, l'international bosnien du Viktoria Plzen.
Arrivé l'été dernier du club tchèque, Pavel Sulc a probablement donné quelques idées à la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais. Car ce lundi, Transferfeed révèle l'intérêt de l'OL pour Amar Memic, milieu international bosnien (9 sélections), lequel a marqué trois buts et signé neuf passes décisives en championnat cette saison. Arrivé au Viktoria Plzen le 1ᵉʳ janvier 2025 pour 150.000 euros, Memic est lié contractuellement avec Plzen jusqu'en 2029, mais il pourrait avoir un bon de sortie dès cet été moyennant 3,5 millions d'euros. Et c'est pour cela que l'OL serait déjà entré dans des discussions avec les dirigeants du club actuellement quatrième du championnat de République Tchèque.
Amar Memic, encore un choix gagnant pour l'OL ?
Logiquement, dans ce dossier l'Olympique Lyonnais n'est pas seul et plusieurs clubs sont déjà en contact avec le Viktoria Plzen pour Amar Memic, notamment Panathinaïkos, l'Ajax Amsterdam et le Dinamo Zagreb. Le Pana aurait même déjà fait une première tentative eau dernier mercato
d'hiver pour recruter Memic, sans y parvenir. Dans cette opération, l'OL a cependant a un atout énorme en la personne de Pavel Sulc. Sulc a joué avec Memic au Viktoria Plzen, et comme il vit sa meilleure vie (avec son chat) dans la capitale des Gaules, la cellule recrutement de Lyon pour dire du bien du club rhodanien. Si l'OL fait un aussi beau coup avec Amar Memic qu'avec Pavel Sulc, ce sera déjà très bien. D'autant que le joueur bosnien n'est pas cher, à l'échelle lyonnaise, et surtout il ne demandera pas un salaire colossal, ce que de toute façon l'Olympique Lyonnais, toujours surveillé par la DNCG, ne peut pas lui proposer.