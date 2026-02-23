L'OL l'a démonté avec la signature de Sulc ou bien encore Greif, il y a de bonnes affaires à faire avec des joueurs issus des pays de l'Est. Et c'est pour cela que Lyon s'intéresse de près à Amar Memic, l'international bosnien du Viktoria Plzen.

Arrivé l'été dernier du club tchèque, Pavel Sulc a probablement donné quelques idées à la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais. Car ce lundi, Transferfeed révèle l'intérêt de l'OL pour Amar Memic, milieu international bosnien (9 sélections), lequel a marqué trois buts et signé neuf passes décisives en championnat cette saison. Arrivé au Viktoria Plzen le 1ᵉʳ janvier 2025 pour 150.000 euros, Memic est lié contractuellement avec Plzen jusqu'en 2029, mais il pourrait avoir un bon de sortie dès cet été moyennant 3,5 millions d'euros. Et c'est pour cela que l'OL serait déjà entré dans des discussions avec les dirigeants du club actuellement quatrième du championnat de République Tchèque.

Amar Memic, encore un choix gagnant pour l'OL ?