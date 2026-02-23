ICONSPORT_274051_0274

Canal+ fait de terribles révélations sur le vestiaire de l'OM

La nomination d’Habib Beye n’a pas eu d’effet sur les joueurs de l’OM à Brest vendredi. Les coéquipiers de Mason Greenwood ont encore perdu et le mal semble très profond dans le vestiaire.
Malgré le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille ne va pas mieux pour le moment. Sans l’entraîneur italien, les Phocéens ont enchaîné un match nul à domicile contre Strasbourg (2-2) puis une défaite à Brest ce vendredi (2-0). L’urgence de points se fait plus que jamais ressentir alors que Rennes et Lille sont revenus à trois points ce week-end. Une victoire face à l’OL dimanche prochain est obligatoire, à la fois pour maintenir sa place dans le top 4 mais également pour revenir sur les Gones, actuels 3es.
Reste que pour espérer un succès dans l’Olympico, il va falloir retrouver le moral et sur ce point, Habib Beye a bien du travail selon les révélations de Bertrand Latour sur Canal+. « Je suis perdu, je ne sais plus s'ils doivent jouer à trois ou à quatre. Je ne sais plus quoi dire. Ce que je vois, c'est qu'ils sont sans ressort, parce que je me doute bien qu'ils ne vont pas sur la pelouse pour perdre des matchs. Mais quand on regarde le match contre Brest, on se dit qu'en fait ils n'avaient pas envie de gagner. Mais je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas envie de gagner » a d’abord lancé le journaliste de la chaîne cryptée avant de poursuivre, inquiet.

Des joueurs au fond du trou mentalement ?

« Ils n'ont plus rien dans le sac, parce qu'ils sont épuisés par tout ce qu'ils ont vécu. Être à Marseille, c'est être bien payé, mais c'est aussi être en capacité à pouvoir endurer émotionnellement des émotions que vous n'avez pas dans d'autres clubs. Et je trouve que peu de joueurs ont cette capacité-là, y compris les leaders » se désole l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe.

Le mal serait donc plus profond que ce que l’on peut penser du côté de l’Olympique de Marseille et Habib Beye est assurément devant un chantier de très grande envergure. L’ancien entraîneur du Stade Rennais a une semaine devant lui pour panser les plaies et remettre les têtes à l’endroit afin d’espérer un rebond et un sursaut d’orgueil au Vélodrome contre Lyon, puis face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France. Deux matchs qui peuvent dessiner la fin de la saison de l’OM, en bien ou en mal en fonction des résultats.
