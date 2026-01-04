L'OM perd pied face à Nantes

Terrible désillusion pour l’OM face à Nantes avec une défaite 0-2 dans un match terminé à 9 par les Marseillais. Les Provençaux se retrouvent à huit points du leader lensois.

OM - Nantes 0-2

Buts pour Nantes : Centonze (31e) et Cabella (88e sp)

Expulsion : Vermeeren (26e) et Nadir (56e) à l’OM

Match cauchemar pour l’OM face à Nantes, qui ne cessait de plonger en Ligue 1 ces derniers mois. D’entrée de jeu, les Canaris se montraient entreprenants, face à des Marseillais pas vraiment à l’aise dans le système tactique choisi par Roberto De Zerbi, et surtout changé peu avant le début du match pour pouvoir aligner trois défenseurs centraux. Le premier avertissement venait du but refusé par la VAR, alors que Rulli se mettait quasiment un contre son camp en ratant son dégagement au poing (8e). Mais El-Arabi, qui avait tenté de pousser le ballon au fond, était hors-jeu d’un cheveu au départ et le but était donc annulé devant un Vélodrome soulagé mais un peu incrédule.

Rouge, pénalty, tout va contre l'OM

Tout se compliquait peu de temps après, quand sur un pressing musclé, Vermeeren taclait Lopes en retard et se prenait un rouge direct (26e). Logiquement, Nantes passait devant par Centonze, qui avait bien suivi un ballon repoussé par Rulli (0-1, 31e).

Roberto De Zerbi tentait deux changements, mais cela ne s’arrangeait pas quand Nadir, entré à la 32e, prenait deux jaunes coup sur coup (54e et 56e) pour laisser l’OM à 9. Dès lors, les choses devenaient très compliquées, et Nantes augmentait inévitablement son avance. Il fallait un pénalty, concédé par Pavard face à Abline, pour permettre aux Canaris de souffler grâce à Cabella (0-2, 88e).

Une victoire inespérée pour les Canaris, qui quittent la 19e place dans la foulée. Pour l’OM, c’est une occasion de suivre le rythme du PSG et de Lens qui est abandonnée en chemin. Surtout que des équipes comme l’OL et Rennes reviennent fort maintenant.