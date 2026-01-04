ICONSPORT_281315_0087

L'OM perd pied face à Nantes

Ligue 104 janv. , 17:02
parGuillaume Conte
11
Terrible désillusion pour l’OM face à Nantes avec une défaite 0-2 dans un match terminé à 9 par les Marseillais. Les Provençaux se retrouvent à huit points du leader lensois. 
OM - Nantes 0-2
Buts pour Nantes : Centonze (31e) et Cabella (88e sp)
Expulsion : Vermeeren (26e) et Nadir (56e) à l’OM
Match cauchemar pour l’OM face à Nantes, qui ne cessait de plonger en Ligue 1 ces derniers mois. D’entrée de jeu, les Canaris se montraient entreprenants, face à des Marseillais pas vraiment à l’aise dans le système tactique choisi par Roberto De Zerbi, et surtout changé peu avant le début du match pour pouvoir aligner trois défenseurs centraux. Le premier avertissement venait du but refusé par la VAR, alors que Rulli se mettait quasiment un contre son camp en ratant son dégagement au poing (8e). Mais El-Arabi, qui avait tenté de pousser le ballon au fond, était hors-jeu d’un cheveu au départ et le but était donc annulé devant un Vélodrome soulagé mais un peu incrédule. 

Rouge, pénalty, tout va contre l'OM

Tout se compliquait peu de temps après, quand sur un pressing musclé, Vermeeren taclait Lopes en retard et se prenait un rouge direct (26e). Logiquement, Nantes passait devant par Centonze, qui avait bien suivi un ballon repoussé par Rulli (0-1, 31e). 
Roberto De Zerbi tentait deux changements, mais cela ne s’arrangeait pas quand Nadir, entré à la 32e, prenait deux jaunes coup sur coup (54e et 56e) pour laisser l’OM à 9. Dès lors, les choses devenaient très compliquées, et Nantes augmentait inévitablement son avance. Il fallait un pénalty, concédé par Pavard face à Abline, pour permettre aux Canaris de souffler grâce à Cabella (0-2, 88e).
Une victoire inespérée pour les Canaris, qui quittent la 19e place dans la foulée. Pour l’OM, c’est une occasion de suivre le rythme du PSG et de Lens qui est abandonnée en chemin. Surtout que des équipes comme l’OL et Rennes reviennent fort maintenant. 

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
Tout afficher
11
Articles Recommandés
ICONSPORT_281188_0097
OL

« C’est incroyable », ce joueur pas très technique épate l’OL

ICONSPORT_280444_0114
PSG

Rodrygo au PSG, la voie est libre !

ICONSPORT_281315_0004
OM

OM : De Zerbi viré, son procès commence

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Fil Info

04 janv. , 17:44
Rodrygo au PSG, la voie est libre !
04 janv. , 17:27
OM : De Zerbi viré, son procès commence
04 janv. , 17:22
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
04 janv. , 17:20
Manchester City - Chelsea : Les compositions (18h30 sur Canal+)
04 janv. , 17:12
L’OM s’écroule, le PSG se frotte les mains
04 janv. , 16:33
Nantes : Gaëtan Perrin, l’idée en or du mercato
04 janv. , 16:17
Brest - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)
04 janv. , 16:00
PFC : Kebbal vendu 25 ME, l’OM n’a aucune chance

Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

le probleme c'est que si tu fais ca a tolisso tu fais ca aux dizaines de joueurs qui font la meme chose .. c'est pas le premier but refusé pour ce type de fautes .. on a eu exactement ce cas de figure y a pas si longtemps .. y a un micro contact but refusé

Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Lens performe .Il est régulier et attaque bien l'année .On ne doit pas faire de faux pas et le battre pour reprendre la première place

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

un parisien qui parle de corruption on aura tout vu ....

OM - Nantes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Avec toutes les double peine, le scandale contre Monaco tu oses l'ouvrir sur la thématique de l'arbitrage.

OM : De Zerbi viré, son procès commence

Va falloir commencer à faire des passes vers l'avant !!!!!....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121633101425-11
18
Metz
111632111737-20

Loading