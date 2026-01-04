OM : De Zerbi viré, son procès commence

L'OM plonge dangereusement après sa défaite surprise contre Nantes, et Roberto De Zerbi est clairement accusé de ne pas faire progresser une équipe qui voit les deux premières places s'éloigner.

A quoi a voulu jouer Roberto De Zerbi, qui a laissé filtrer une heure avant le match sa composition d’équipe avec Hamed Traoré titulaire, avant de finalement lui préférer CJ Egan-Riley dans une défense à trois ? En tout cas, l’entraineur italien de l'OM n’a pas marqué de points avec ce choix plus prudent et l’incapacité de son équipe à bien attaquer la rencontre. Nantes a ainsi su se montrer dangereux, avant même d’être en supériorité numérique. Tout cela s’est très mal terminé avec une défaite 2-0 et deux cartons rouges récoltés.

Roberto De Zerbi pointé du doigt

Les points s’échappent et cela fait très mal au classement, puisque Lens, et possiblement le PSG, s’envolent devant, tandis que Lille, l’OL et Rennes poussent derrière. Premier accusé de ce fiasco de reprise, Roberto De Zerbi prend cher sur les réseaux. Et les suiveurs de l’OM se montrent de plus en plus défiants à l’égard de l’entraîneur italien. « Mais en fait t'enlèves De Zerbi et tu mets un mid-art comme Genesio. Est-ce qu'on est sûr que l'OM serait moins fort depuis 1 an et demi ? Si ton plan de jeu expose systématiquement tes joueurs de façon à laisser penser qu'il s'agisse d'erreurs individuelles, y'a un problème. Parce qu'une erreur de temps en temps ça arrive, mais quand c'est à chaque match, le souci est structurel », balance le journaliste pro-marseillais Marwan Belkacem.

Même s’il conserve une cote d’amour très élevée à Marseille, et notamment chez les dirigeants, RDZ va tout de même devoir se méfier. Car les progrès de son équipe ne sautent pas au visage sur de nombreux matchs, et cette 5e défaite en 17 matchs de Ligue 1 commence à sérieusement agacer les supporters pour qui Roberto De Zerbi n’est clairement plus intouchable sur le banc de l’OM à l’heure actuelle.