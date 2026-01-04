ICONSPORT_281315_0004

OM : De Zerbi viré, son procès commence

OM04 janv. , 17:27
parGuillaume Conte
L'OM plonge dangereusement après sa défaite surprise contre Nantes, et Roberto De Zerbi est clairement accusé de ne pas faire progresser une équipe qui voit les deux premières places s'éloigner. 
A quoi a voulu jouer Roberto De Zerbi, qui a laissé filtrer une heure avant le match sa composition d’équipe avec Hamed Traoré titulaire, avant de finalement lui préférer CJ Egan-Riley dans une défense à trois ? En tout cas, l’entraineur italien de l'OM n’a pas marqué de points avec ce choix plus prudent et l’incapacité de son équipe à bien attaquer la rencontre. Nantes a ainsi su se montrer dangereux, avant même d’être en supériorité numérique. Tout cela s’est très mal terminé avec une défaite 2-0 et deux cartons rouges récoltés. 

Roberto De Zerbi pointé du doigt

Les points s’échappent et cela fait très mal au classement, puisque Lens, et possiblement le PSG, s’envolent devant, tandis que Lille, l’OL et Rennes poussent derrière. Premier accusé de ce fiasco de reprise, Roberto De Zerbi prend cher sur les réseaux. Et les suiveurs de l’OM se montrent de plus en plus défiants à l’égard de l’entraîneur italien. « Mais en fait t'enlèves De Zerbi et tu mets un mid-art comme Genesio. Est-ce qu'on est sûr que l'OM serait moins fort depuis 1 an et demi ? Si ton plan de jeu expose systématiquement tes joueurs de façon à laisser penser qu'il s'agisse d'erreurs individuelles, y'a un problème. Parce qu'une erreur de temps en temps ça arrive, mais quand c'est à chaque match, le souci est structurel », balance le journaliste pro-marseillais Marwan Belkacem.
Même s’il conserve une cote d’amour très élevée à Marseille, et notamment chez les dirigeants, RDZ va tout de même devoir se méfier. Car les progrès de son équipe ne sautent pas au visage sur de nombreux matchs, et cette 5e défaite en 17 matchs de Ligue 1 commence à sérieusement agacer les supporters pour qui Roberto De Zerbi n’est clairement plus intouchable sur le banc de l’OM à l’heure actuelle. 
Derniers commentaires

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

toi tu connais vraiment rien au foot ...

L1 : Gros coup dur pour le Paris FC contre le PSG

Il nous en manque aussi c'est malheureusement le probleme pour un club.des joueurs majeurs se retrouvent sur le flanc

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

tu penses qu'ils vont analyser autant de chose .. meme sur bein bravo trouvait des excuses pour le rouge

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

non deuxieme mi temps ca jouait pas mal coté lyonnais . apres enormement de grosses fautes cotés monaco

C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG

65 millions ils rèvent .meme pas la moitié

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121633101425-11
18
Metz
111632111737-20

