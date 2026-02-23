OM : De Zerbi innocent, il dénonce les coupables

Zéro réaction à l'OM après le changement d'entraineur, avec une défaite apathique à Brest ce vendredi. Le constat est implacable, les joueurs ont décidé de plomber la saison du club phocéen.
« C’est plus facile de changer un entraineur que 11 joueurs
». Cet adage bien connu du football se vérifie chaque saison. En particulier à l’OM
, où les entraîneurs n’arrivent pas à franchir le cap des deux saisons passées au club. Roberto De Zerbi en a fait les frais, puisque tout s’est écroulé avec la lourde défaite à Bruges et l’élimination qui en a découlé en Ligue des Champions. Dans la foulée, l’OM n’a pas réussi à inverser une tendance négative, et l’entraîneur italien n’a pas masqué son impuissance, jusqu’à son départ.
De Zerbi a tout tenté pour ses joueurs
Interrogé sur Canal+, Wahbi Khazri est revenu sur la fin de cette aventure. Et pour l’ancien joueur de l’ASSE, de Bordeaux ou de Montpellier, Roberto De Zerbi n’est pas coupable, puisqu’il a tout tenté pour mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. « Franchement, je lui souhaite bonne chance à Beye, parce que De Zerbi a tout essayé… Il a câliné ses joueurs, il a eu un mot doux pour son meilleur joueur le qualifiant de potentiel Ballon d’Or, donc plus il ne pouvait pas faire… Il les a mis au plus haut, et ça n’a pas marché. Il les a descendus, et on s’est tous plaint en disant qu’il était méchant, et ça n’a pas marché », a livré le jeune retraité des terrains, pour qui aucun entraineur au monde ne peut y arriver si les joueurs ne sont pas décidés à montrer un meilleur visage.
« Les supporters marseillais, je me permets de parler à leur place, ils vont te pardonner pas mal d’erreurs, qu’elles soient techniques, tactiques, mais l’engagement… Ils vont au Parc des Princes, ils se font marcher dessus… Il n’y a rien, c’est le néant. Je ne sais pas comment Habib Beye va faire pour sortir cette équipe de la crise, parce que c’est la crise », a assuré l’international tunisien sur Canal+. Un constant sans pitié qui va à l’encontre des déclarations d’Habib Beye, pour qui l’équipe n’était pas malade malgré les défaites de ces dernières semaines.
01 mars 2026 à 20:45
Ligue 1