OM : De Zerbi innocent, il dénonce les coupables

Zéro réaction à l'OM après le changement d'entraineur, avec une défaite apathique à Brest ce vendredi. Le constat est implacable, les joueurs ont décidé de plomber la saison du club phocéen.

C’est plus facile de changer un entraineur que 11 joueurs ». Cet adage bien connu du football se vérifie chaque saison. En particulier à ». Cet adage bien connu du football se vérifie chaque saison. En particulier à l’OM , où les entraîneurs n’arrivent pas à franchir le cap des deux saisons passées au club. Roberto De Zerbi en a fait les frais, puisque tout s’est écroulé avec la lourde défaite à Bruges et l’élimination qui en a découlé en Ligue des Champions. Dans la foulée, l’OM n’a pas réussi à inverser une tendance négative, et l’entraîneur italien n’a pas masqué son impuissance, jusqu’à son départ.

De Zerbi a tout tenté pour ses joueurs

Interrogé sur Canal+, Wahbi Khazri est revenu sur la fin de cette aventure. Et pour l’ancien joueur de l’ASSE, de Bordeaux ou de Montpellier, Roberto De Zerbi n’est pas coupable, puisqu’il a tout tenté pour mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. « Franchement, je lui souhaite bonne chance à Beye, parce que De Zerbi a tout essayé… Il a câliné ses joueurs, il a eu un mot doux pour son meilleur joueur le qualifiant de potentiel Ballon d’Or, donc plus il ne pouvait pas faire… Il les a mis au plus haut, et ça n’a pas marché. Il les a descendus, et on s’est tous plaint en disant qu’il était méchant, et ça n’a pas marché », a livré le jeune retraité des terrains, pour qui aucun entraineur au monde ne peut y arriver si les joueurs ne sont pas décidés à montrer un meilleur visage.

« Les supporters marseillais, je me permets de parler à leur place, ils vont te pardonner pas mal d’erreurs, qu’elles soient techniques, tactiques, mais l’engagement… Ils vont au Parc des Princes, ils se font marcher dessus… Il n’y a rien, c’est le néant. Je ne sais pas comment Habib Beye va faire pour sortir cette équipe de la crise, parce que c’est la crise », a assuré l’international tunisien sur Canal+. Un constant sans pitié qui va à l’encontre des déclarations d’Habib Beye, pour qui l’équipe n’était pas malade malgré les défaites de ces dernières semaines.