L’OM a payé 6 millions d’euros pour recruter Tochukwu Nnadi à Zulte Waregem cet hiver, mais l’international nigérian ne fait pas encore l’unanimité au club puisqu’il a été envoyé en tribunes lors des trois derniers matchs de Ligue 1.

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du précédent mercato , l’Olympique de Marseille a fait venir trois joueurs dans ce secteur de jeu au mois de janvier. Medhi Benatia a bouclé les signatures de Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi. Le Néerlandais s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable tandis que l’ancien capitaine d’Angers doit pour l’instant se contenter de courtes entrées en jeu.

Le cas Nnadi interroge à l'OM

Quant à Nnadi, acheté pour 6 millions d’euros à Zulte Waregem aux Pays-Bas, les premiers pas sont plus compliqués. L’international nigérian de 22 ans n’a pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Pire, les entraîneurs successifs (De Zerbi, Abardonado et Beye) l’ont envoyé en tribunes contre le PSG, Strasbourg puis Brest. La preuve que le joueur n’est pas au niveau et que Marseille a fait une grosse erreur en le recrutant cet hiver ? Via le compte insider La Minute OM, le club phocéen a justifié la mise au placard provisoire de sa recrue hivernale.

« La situation de Nnadi peut surprendre, mais ce n’est en aucun cas une sanction. La mise en tribunes du joueur est une décision du staff. Il y a des choix à faire. C’est avant tout un jeune joueur, et le contexte actuel n’est pas propice à le jeter dans le grand bain. Il doit être préservé : son profil plaît beaucoup par son originalité. Il aura son heure, tôt ou tard. L’objectif est de protéger le joueur et de ne pas le lancer trop vite surtout quand on regarde les résultats actuels » a publié le compte insider dans un message qui semble téléguidé par la direction de l’Olympique de Marseille.