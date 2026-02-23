ICONSPORT_177174_0001

L'OM justifie ce transfert ahurissant à 6 ME

23 févr. , 12:20
par Corentin Facy
L’OM a payé 6 millions d’euros pour recruter Tochukwu Nnadi à Zulte Waregem cet hiver, mais l’international nigérian ne fait pas encore l’unanimité au club puisqu’il a été envoyé en tribunes lors des trois derniers matchs de Ligue 1.
Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du précédent mercato, l’Olympique de Marseille a fait venir trois joueurs dans ce secteur de jeu au mois de janvier. Medhi Benatia a bouclé les signatures de Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi. Le Néerlandais s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable tandis que l’ancien capitaine d’Angers doit pour l’instant se contenter de courtes entrées en jeu.

Le cas Nnadi interroge à l'OM

Quant à Nnadi, acheté pour 6 millions d’euros à Zulte Waregem aux Pays-Bas, les premiers pas sont plus compliqués. L’international nigérian de 22 ans n’a pas disputé la moindre minute avec son nouveau club. Pire, les entraîneurs successifs (De Zerbi, Abardonado et Beye) l’ont envoyé en tribunes contre le PSG, Strasbourg puis Brest. La preuve que le joueur n’est pas au niveau et que Marseille a fait une grosse erreur en le recrutant cet hiver ? Via le compte insider La Minute OM, le club phocéen a justifié la mise au placard provisoire de sa recrue hivernale.
« La situation de Nnadi peut surprendre, mais ce n’est en aucun cas une sanction. La mise en tribunes du joueur est une décision du staff. Il y a des choix à faire. C’est avant tout un jeune joueur, et le contexte actuel n’est pas propice à le jeter dans le grand bain. Il doit être préservé : son profil plaît beaucoup par son originalité. Il aura son heure, tôt ou tard. L’objectif est de protéger le joueur et de ne pas le lancer trop vite surtout quand on regarde les résultats actuels » a publié le compte insider dans un message qui semble téléguidé par la direction de l’Olympique de Marseille.

Tochukwu Nnadi espère désormais profiter du stage d’une semaine à Marbella avant la réception de l’OL pour taper dans l’oeil de son nouvel entraîneur Habib Beye afin de disputer ses premières minutes avec l’OM lors de l’Olympico de dimanche au Vélodrome. Le joueur nigérian n’est en tout cas pas satisfait de sa situation comme il l’a fait savoir ce week-end sur Instagram. Les supporters olympiens espèrent rapidement le voir alors que les performances de Pierre-Emile Hojbjerg, capitaine mais en grande difficulté à Brest vendredi soir, sont massivement critiqués en Provence.
Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès envoie Tessmann à la casse

Tessman est juste un joueur moyennasse comme dirait Moscato.... Ceux qui suivent le ligue 1 ne sont en rien étonné...

PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé

La corpo franco-francaise...

PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé

La corpo franco-francaise...

OM : McCourt menace de virer Benatia et tous les joueurs

il va simplement refaire ce que faisait Longoria chaque année.

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

Tu mets qui en milieu et attaquants ? contre OM puis Lens il reste Adam Karabec, Rachid Ghezzal, Yaremchuk, Tessmann

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

