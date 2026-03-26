OM : Medhi Benatia est prêt à rester et il le prouve

Annoncé sur le départ, Medhi Benatia est toujours à l’OM et prépare activement le mercato du club phocéen. Le dirigeant marseillais travaille notamment d’arrache-pied pour conserver une pépite ciblée par Chelsea.

Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia sera-t-il le prochain à quitter l’Olympique de Marseille ? Un énorme flou existe à ce sujet. En février dernier, le Marocain avait présenté sa démission à Frank McCourt, lequel l’a finalement convaincu de rester jusqu’au mois de juin. Qu’arrivera-t-il ensuite ? Pour l’heure, personne ne le sait, sauf peut-être le principal intéressé et son patron. Medhi Benatia est souvent annoncé sur le départ mais dans les faits, l’ancien défenseur de la Juventus Turin travaille fort pour préparer l’avenir de l’Olympique de Marseille… preuve qu’il est pour l’instant loin d’être parti.

The Sun le confirme en révélant que Benatia est actuellement en première ligne dans un dossier chaud qui l’oppose à Chelsea. Les Blues ont flashé sur l’ailier gauche olympien Said Remadnia, 16 ans. Le club londonien souhaite absolument faire venir le joueur formé à l’OM et lui a déjà proposé un contrat de cinq ans, avec la promesse de faciliter l’installation de sa famille à Londres. Said Remadnia qui fêtera ses 18 ans fin mars 2027, est également la cible de plusieurs autres cadors européen dont l’identité n’a pas encore filtré. Son départ ferait beaucoup de mal à l’OM, qui verrait filer l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au sein du club olympien.

Benatia toujours concerné par le projet OM ?

Mais le tabloïd anglais insiste sur le fait qu’un homme bataille pour réussir à conserver le joueur à Marseille et ce n’est autre que Medhi Benatia. Le directeur du football de l’OM est toujours pleinement concerné par le projet olympien et tente actuellement le tout pour le tout afin de faire signer à Remadnia son premier contrat professionnel en Provence. Une preuve, s’il en fallait une, que l’ancien agent de joueur est toujours très concerné par l’Olympique de Marseille et par son avenir à long terme. De quoi donner espoir aux supporters olympiens de voir Medhi Benatia toujours présent au club la saison prochaine, ce que tout le monde pensait jusqu’à présent impossible ou presque.