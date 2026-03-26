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OM : Medhi Benatia est prêt à rester et il le prouve

OM26 mars , 12:20
parCorentin Facy
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Annoncé sur le départ, Medhi Benatia est toujours à l’OM et prépare activement le mercato du club phocéen. Le dirigeant marseillais travaille notamment d’arrache-pied pour conserver une pépite ciblée par Chelsea.
Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia sera-t-il le prochain à quitter l’Olympique de Marseille ? Un énorme flou existe à ce sujet. En février dernier, le Marocain avait présenté sa démission à Frank McCourt, lequel l’a finalement convaincu de rester jusqu’au mois de juin. Qu’arrivera-t-il ensuite ? Pour l’heure, personne ne le sait, sauf peut-être le principal intéressé et son patron. Medhi Benatia est souvent annoncé sur le départ mais dans les faits, l’ancien défenseur de la Juventus Turin travaille fort pour préparer l’avenir de l’Olympique de Marseille… preuve qu’il est pour l’instant loin d’être parti.
The Sun le confirme en révélant que Benatia est actuellement en première ligne dans un dossier chaud qui l’oppose à Chelsea. Les Blues ont flashé sur l’ailier gauche olympien Said Remadnia, 16 ans. Le club londonien souhaite absolument faire venir le joueur formé à l’OM et lui a déjà proposé un contrat de cinq ans, avec la promesse de faciliter l’installation de sa famille à Londres. Said Remadnia qui fêtera ses 18 ans fin mars 2027, est également la cible de plusieurs autres cadors européen dont l’identité n’a pas encore filtré. Son départ ferait beaucoup de mal à l’OM, qui verrait filer l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au sein du club olympien.

Benatia toujours concerné par le projet OM ?

Mais le tabloïd anglais insiste sur le fait qu’un homme bataille pour réussir à conserver le joueur à Marseille et ce n’est autre que Medhi Benatia. Le directeur du football de l’OM est toujours pleinement concerné par le projet olympien et tente actuellement le tout pour le tout afin de faire signer à Remadnia son premier contrat professionnel en Provence. Une preuve, s’il en fallait une, que l’ancien agent de joueur est toujours très concerné par l’Olympique de Marseille et par son avenir à long terme. De quoi donner espoir aux supporters olympiens de voir Medhi Benatia toujours présent au club la saison prochaine, ce que tout le monde pensait jusqu’à présent impossible ou presque.

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Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.

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Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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