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Officiel : Lens-PSG est reporté

Ligue 126 mars , 12:45
parEric Bethsy
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Réuni ce jeudi matin, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a tranché. A la demande du Paris Saint-Germain, son déplacement à Lens initialement prévu le 11 avril sera reporté entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1. Le club artésien était pourtant défavorable à ce report qui l’obligera à enchaîner les matchs tous les trois-quatre jours, après avoir passé deux semaines sans compétition. Mais c’est bien l’instance qui a le dernier mot dans cette situation.
La Ligue a donc choisi de reporter le choc tant attendu pour donner plus de repos aux Parisiens avant leur quart de finale retour de la Ligue des Champions à Liverpool (14 avril). A noter que la LFP a aussi validé le report du match entre Brest et Strasbourg, quart de finaliste de la Ligue Europa Conférence.
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », a fait savoir la Ligue.
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Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

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Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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