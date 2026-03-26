Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !