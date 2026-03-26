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OL : Endrick met les choses au clair

OL26 mars , 12:40
parCorentin Facy
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Prêté par le Real Madrid à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Endrick ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé par le club espagnol lors du prochain mercato. Son avenir reste pour l’instant incertain.
Auteur de débuts très réussis en Ligue 1, Endrick marque le pas ces derniers temps avec l’Olympique Lyonnais. La star brésilienne prêtée par le Real Madrid aura tout de même un rôle clé à jouer avec les Gones d’ici la fin de la saison. L’objectif est de qualifier l’OL en Ligue des Champions, même s’il est fort probable que l’avant-centre de la Seleçao ne soit plus à Lyon pour la disputer avec l’équipe de Paulo Fonseca.
La tendance est clairement à un retour au Real Madrid… mais pour faire quoi ? Avec la présence de joueurs tels que Vinicius ou Kylian Mbappé, difficile de voir Endrick s’imposer comme un titulaire. La situation pourrait être la même que lors de cette première partie de saison 2025-2026, ce que ne souhaite évidemment pas l’ancienne pépite de Palmeiras. Il faudra discuter avec la direction du Real Madrid pour connaître les intentions de la Casa Blanca à l’égard d’Endrick, ce qui n’a pas encore été fait comme l’a reconnu le joueur lui-même auprès du journal AS.

Endrick n'a pas discuté avec le Real Madrid

« Nous n'avons pas encore discuté. Je suis concentré sur Lyon. Je soutiendrai le Real Madrid en Ligue des champions, mais je suis totalement investi à l’OL. Je suis pleinement concentré sur Lyon, sur nos rivaux. Les Madrilènes, je leur souhaite évidemment le meilleur, surtout en Ligue des champions. Mon avenir, c'est la semaine prochaine. Le prochain adversaire. C'est essentiel pour ma préparation de toujours me concentrer sur ce que je peux améliorer pour l'entraînement et le match du lendemain » a lancé Endrick, préférant botter en touche plutôt que de répondre concrètement aux questions des journalistes sur son avenir.
Pour rappel, l’OL adorerait se faire prêter le Brésilien une seconde saison de suite, même si le scénario est peu probable. En parallèle, des clubs anglais dont Chelsea ou encore Arsenal ont timidement manifesté leur intérêt pour un potentiel transfert d’Endrick. La balle est de toute façon dans le camp du Real Madrid et cela pourrait aussi dépendre de l’identité du futur entraîneur merengue, que l’on ignore encore à ce jour.
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Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.

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Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

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Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

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Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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