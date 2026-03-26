OL : Endrick met les choses au clair

Prêté par le Real Madrid à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Endrick ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé par le club espagnol lors du prochain mercato. Son avenir reste pour l’instant incertain.

La tendance est clairement à un retour au Real Madrid… mais pour faire quoi ? Avec la présence de joueurs tels que Vinicius ou Kylian Mbappé, difficile de voir Endrick s’imposer comme un titulaire. La situation pourrait être la même que lors de cette première partie de saison 2025-2026, ce que ne souhaite évidemment pas l’ancienne pépite de Palmeiras. Il faudra discuter avec la direction du Real Madrid pour connaître les intentions de la Casa Blanca à l’égard d’Endrick, ce qui n’a pas encore été fait comme l’a reconnu le joueur lui-même auprès du journal AS.

Endrick n'a pas discuté avec le Real Madrid

« Nous n'avons pas encore discuté. Je suis concentré sur Lyon. Je soutiendrai le Real Madrid en Ligue des champions, mais je suis totalement investi à l’OL. Je suis pleinement concentré sur Lyon, sur nos rivaux. Les Madrilènes, je leur souhaite évidemment le meilleur, surtout en Ligue des champions. Mon avenir, c'est la semaine prochaine. Le prochain adversaire. C'est essentiel pour ma préparation de toujours me concentrer sur ce que je peux améliorer pour l'entraînement et le match du lendemain » a lancé Endrick, préférant botter en touche plutôt que de répondre concrètement aux questions des journalistes sur son avenir.

Pour rappel, l’OL adorerait se faire prêter le Brésilien une seconde saison de suite, même si le scénario est peu probable. En parallèle, des clubs anglais dont Chelsea ou encore Arsenal ont timidement manifesté leur intérêt pour un potentiel transfert d’Endrick. La balle est de toute façon dans le camp du Real Madrid et cela pourrait aussi dépendre de l’identité du futur entraîneur merengue, que l’on ignore encore à ce jour.