40 jours plus tard, l’UEFA n’a pas tranché pour Prestianni

Le dossier des présumées insultes racistes prononcées à l'encontre de Vinicius Jr par Gianluca Prestianni est toujours en cours à l'UEFA, sans visibilité sur une éventuelle sanction.

Suspendu de façon provisoire par l’UEFA après les accusations de Vinicius à son encontre, Gianluca Prestianni ne sait toujours pas ce que l’instance européenne lui réserve près de 40 jours après les faits. Le joueur argentin est accusé par l’attaquant brésilien de l’avoir traité de « singe » après sa célébration lors du but marqué par Vinicius au match aller, à Lisbonne. Depuis, l’UEFA a ouvert une enquête, ce qui explique la suspension provisoire du joueur de Benfica lors du match retour.

L'UEFA patauge dans l'enquête

Le club lisboète a soutenu Gianluca Prestianni ces dernières semaines, assurant qu’aucun propos raciste n’avait été prononcé. Mais à l’heure où les sanctions sont tombées contre les supporters racistes qui ont fait des cris et des gestes de singe à Vinicius Junior pendant ce même match, l’UEFA n’a pas donné plus d’information sur le cas du joueur argentin.

Selon la presse espagnole, l’instance européenne n’avance pas beaucoup dans cette enquête, et il est difficile de croire que des révélations vont avoir lieu 40 jours après les faits. La suite logique sera probablement un classement sans suite en toute discrétion pendant l’été, maintenant que le Benfica est éliminé des Coupes d’Europe. C’est du moins ce que laisse entendre la presse madrilène, pour qui l’UEFA n’a pas vraiment de preuves matérielles de ces accusations.