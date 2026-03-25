Medhi Benatia - OM
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OM : Medhi Benatia a trouvé son futur job

OM25 mars , 14:30
parQuentin Mallet
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En attendant la fin de la saison, Medhi Benatia est toujours officiellement le directeur sportif de l'OM. Mais en coulisses, le dirigeant marocain a établi un plan d'avenir complètement différent qui l'éloignera de Marseille.
L'actualité de l'Olympique de Marseille a été particulièrement mouvementée ces dernières semaines. Elle a commencé par le départ de Roberto De Zerbi survenu à la suite de résultats décevants en Ligue des champions, puis a continué avec la démission refusée de Medhi Benatia avant l'arrivée de Habib Beye et le départ de Pablo Longoria. Autant de mouvements qui en appellent visiblement un autre, celui de l'actuel directeur du football phocéen. Maintenu à son poste par Frank McCourt en attendant la fin de la saison, Benatia a de nouveaux plans en tête qui vont l'éloigner de l'OM.

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Medhi Benatia réfléchit à son avenir... loin de l'OM

C'est en tout cas ce qu'affirme But ce mercredi. Lassé par sa situation professionnelle, Medhi Benatia a des envies d'ailleurs. Il ne veut plus rester salarié d'un seul club car cela le rend dépendant d'une structure et d'un projet. Si cette vision de son après-carrière ne lui convient plus, celle de redevenir agent de joueurs le séduit de plus en plus. Nos confrères indiquent en effet que l'ancien défenseur central marocain veut retrouver une forme de liberté, qu'il avait lorsqu'il était agent avant d'endosser un rôle aussi important à l'OM.
Un rôle qu'il a mis un temps à bâtir grâce à un réseau de plus en plus important et un carnet d'adresses qu'il a développé au fil de ses actions en tant qu'agent puis en tant que dirigeant. En tout cas, cette opportunité le fait suffisamment saliver pour envisager de ranger le costume de dirigeant pendant quelque temps afin de se recentrer sur ce qu'il souhaite réellement faire dans le monde du football.
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Agression ??? Pour une béquille ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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