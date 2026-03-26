EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Les joueurs de l’équipe de France sont arrivés lundi à Clairefontaine pour préparer leurs deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie. Une fois de plus, certains d’entre eux sont arrivés dans une tenue… originale.

C’est par exemple le cas de Michael Olise, grande star du défilé de mode de Clairefontaine lundi. L’arrivée des joueurs et leur montée des marches au début des rassemblements de l’équipe de France est devenu un moment très attendu, notamment par les nombreux photographes présents à ce moment. Les joueurs tricolores, pour certains, y ont pris l’habitude de sortir leurs tenues les plus drôles, ou originales, c’est selon. Il y en a une que cela ne fait toutefois pas rire du tout, c’est Estelle Denis.

Sur les ondes de RMC, l’animatrice d’Estelle Midi a exprimé son ras-le-bol qui ridiculise l’équipe de France plus qu’elle ne l’a met en valeur à ses yeux. « Les joueurs de l’équipe de France ne porteraient jamais ça dans la rue. Ekitike, ça m’étonnerait qu’il mette ce pull en mangeant par exemple car vu la taille des manches, ça doit traîner dans la soupe et dans la salade. Pardon ! Ils étaient tous à marcher les jambes écartés car leurs pantalons étaient trop grands, ils avaient peur de marcher dessus. Jamais les joueurs italiens n’arriveraient comme ça, excusez-moi… » a fustigé Estelle Denis avant de poursuivre.

On est ridicule, il faut mettre un dress code - Estelle Denis

« On n’est pas élégant, on est ridicule, il faut mettre un dress code ! Ils ont des vêtements horriblement chers, ça crée un décalage avec le public. Ca démontre une déconnexion » a lancé l’ancienne journaliste de la Chaîne L’Equipe dans son émission. Carine Galli était elle en désaccord, exprimant le fait que les joueurs français étaient dans leur droit le plus total à partir du moment où la Fédération française de football n’imposait aucune tenue pour cette arrivée au château. Du côté des supporters français, même si chacun ne valide pas ce défilée de mode qui tourne parfois au ridicule, on attend surtout des Bleus une victoire à la prochaine Coupe du monde. Nul doute que si Kylian Mbappé et ses coéquipiers soulèvent le trophée aux Etats-Unis dans trois mois, personne n’ira leur reprocher leur accoutrement.