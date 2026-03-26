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EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Equipe de France26 mars , 11:20
parCorentin Facy
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Les joueurs de l’équipe de France sont arrivés lundi à Clairefontaine pour préparer leurs deux matchs amicaux face au Brésil et la Colombie. Une fois de plus, certains d’entre eux sont arrivés dans une tenue… originale.
C’est par exemple le cas de Michael Olise, grande star du défilé de mode de Clairefontaine lundi. L’arrivée des joueurs et leur montée des marches au début des rassemblements de l’équipe de France est devenu un moment très attendu, notamment par les nombreux photographes présents à ce moment. Les joueurs tricolores, pour certains, y ont pris l’habitude de sortir leurs tenues les plus drôles, ou originales, c’est selon. Il y en a une que cela ne fait toutefois pas rire du tout, c’est Estelle Denis.
Sur les ondes de RMC, l’animatrice d’Estelle Midi a exprimé son ras-le-bol qui ridiculise l’équipe de France plus qu’elle ne l’a met en valeur à ses yeux. « Les joueurs de l’équipe de France ne porteraient jamais ça dans la rue. Ekitike, ça m’étonnerait qu’il mette ce pull en mangeant par exemple car vu la taille des manches, ça doit traîner dans la soupe et dans la salade. Pardon ! Ils étaient tous à marcher les jambes écartés car leurs pantalons étaient trop grands, ils avaient peur de marcher dessus. Jamais les joueurs italiens n’arriveraient comme ça, excusez-moi… » a fustigé Estelle Denis avant de poursuivre.
On est ridicule, il faut mettre un dress code
- Estelle Denis
« On n’est pas élégant, on est ridicule, il faut mettre un dress code ! Ils ont des vêtements horriblement chers, ça crée un décalage avec le public. Ca démontre une déconnexion » a lancé l’ancienne journaliste de la Chaîne L’Equipe dans son émission. Carine Galli était elle en désaccord, exprimant le fait que les joueurs français étaient dans leur droit le plus total à partir du moment où la Fédération française de football n’imposait aucune tenue pour cette arrivée au château. Du côté des supporters français, même si chacun ne valide pas ce défilée de mode qui tourne parfois au ridicule, on attend surtout des Bleus une victoire à la prochaine Coupe du monde. Nul doute que si Kylian Mbappé et ses coéquipiers soulèvent le trophée aux Etats-Unis dans trois mois, personne n’ira leur reprocher leur accoutrement.

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Derniers commentaires

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

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Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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