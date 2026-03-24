OM : Payet pour remplacer Benatia, tout est prévu

Dimitri Payet a annoncé sa retraite sportive dimanche en marge du match OM-LOSC. Mais le désormais ancien joueur pourrait revenir à Marseille pour prendre un poste très important.

Payet avait tout prévu en 2020

En juin 2020, alors que Jacques-Henri Eyraud se réjouissait de voir Dimitri Payet prolonger son contrat jusqu'en 2024, au point même de lui attribuer le nom de « Marseillais à vie », ce dernier aurait déjà négocié contractuellement sa reconversion dans le staff de l'Olympique de Marseille. « Dimitri est venu à ma rencontre pour m'annoncer qu'il souhaitait être je cite ''Marseillais à vie''. J'ai bien aimé ces termes. Il m'a expliqué qu'il souhaitait vraiment terminer sa carrière ici. Et au-delà de terminer sa carrière ici, poursuivre un vrai projet de reconversion au sein du club qu'il aime tant », avait précisé l'ancien président de l'OM.