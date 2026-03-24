Dimitri Payet de retour à Marseille
Dimitri Payet au Vélodrome avant OM-Lille

OM : Payet pour remplacer Benatia, tout est prévu

OM24 mars , 8:20
parClaude Dautel
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Dimitri Payet a annoncé sa retraite sportive dimanche en marge du match OM-LOSC. Mais le désormais ancien joueur pourrait revenir à Marseille pour prendre un poste très important.
C'était une surprise, et c'est la chaîne Ligue 1+ qui en a eu l'exclusivité. Dimanche, présent au Vélodrome pour le choc OM-Lille, Dimitri Payet a annoncé, avec une énorme émotion, qu'il avait décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Agé de 38 ans, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille tourne donc la page, et il a tenu à le faire savoir au Vélodrome, un stade où il a toujours été soutenu. Cependant, s'il n'a rien révélé de son avenir, Dimitri Payet pourrait revenir rapidement à l'OM dans un poste auquel il pensait déjà depuis pas mal de temps. En effet, le nom du Réunionnais est cité pour remplacer Medhi Benatia, un contrat aurait même déjà tout prévu.

Payet avait tout prévu en 2020

En juin 2020, alors que Jacques-Henri Eyraud se réjouissait de voir Dimitri Payet prolonger son contrat jusqu'en 2024, au point même de lui attribuer le nom de « Marseillais à vie », ce dernier aurait déjà négocié contractuellement sa reconversion dans le staff de l'Olympique de Marseille. « Dimitri est venu à ma rencontre pour m'annoncer qu'il souhaitait être je cite ''Marseillais à vie''. J'ai bien aimé ces termes. Il m'a expliqué qu'il souhaitait vraiment terminer sa carrière ici. Et au-delà de terminer sa carrière ici, poursuivre un vrai projet de reconversion au sein du club qu'il aime tant », avait précisé l'ancien président de l'OM.

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Journaliste passé par Le Progrès et La Provence, Adrien Pittore confirme que cet engagement contractuel pourrait se concrétiser l'été prochain, puisque Medhi Benatia va libérer son poste. « Dimitri Payet pourrait revenir à l'OM cet été. Saison 19/20, il a "signé une clause noir sur blanc", en échange d'une baisse de salaire, lui promettant une reconversion et notamment le poste de directeur sportif. Poste occupé par Mehdi Benatia. À l'époque, la clause signée sous Villas-Boas, avait fait tiquer Pablo Longoria... Qui aujourd'hui n'est plus là... Et si le départ de Benatia est confirmé en juin, Dimitri Payet pourrait logiquement faire son retour », indique notre confrère.
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Javier Tebas n'a pas la langue dans sa poche mais il faut lui reconnaitre qu'il est le seul a avoir osé et a avoir mis le Barca au pas (fair play Financier) Depuis le même Barca se fait tout petit

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Aah Tebas... yavait longtemps !

OM : Payet pour remplacer Benatia, tout est prévu

A l'inverse ce n'est pas parce qu'on a pas d'expérience, que l'on est pas compétent. Tes certitudes me font rire. en 20 ans de carrière dans le foot pro, Payet a très bien pu se faire une idée précise du poste de directeur sportif. Ce n'est pas un "parachuté" du foot. En fait on n'en sait rien dans un sens comme dans l'autre.

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Cette fois je suis d'accord avec lui Equipe jeune et pas préparée a la saison qu'ils ont fait Mais belle saison tout de même

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Donc de m.rde réuni ....

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