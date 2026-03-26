« Le mensonge n’est jamais la bonne option », Daniel Riolo incendie le Real et Mbappé

Présent en conférence de presse mercredi à la veille du choc France-Brésil, Kylian Mbappé a démonté les rumeurs qui accusent et ridiculisent le staff médical du Real Madrid.

« L'information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie (...) Avec le Real, on a toujours eu une communication assez claire » a juré l’ancien buteur du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Daniel Riolo et plusieurs médias espagnols annonçaient ces derniers jours que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou lors d’une IRM pratiqué sur Kylian Mbappé. Des informations lunaires démenties par le joueur avant France-Brésil a juré l’ancien buteur du Paris Saint-Germain en conférence de presse.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a donc répondu à Kylian Mbappé et le journaliste de RMC a haussé le ton, accusant frontalement le capitaine des Bleus de mentir pour cacher l’énorme boulette de son club. « L’info révélée dans l’After a été confirmée par tout le monde. Ils ont adopté une stratégie du mensonge. Je vais le dire, il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real. Il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real, qui ressort totalement ridicule de cette histoire. Je confirme l’histoire Mbappé à 1000% » affirme notre confrère, avant de poursuivre.

« En Espagne, on se demande s'il va privilégier le Real ou l'équipe de France. Il a adopté une stratégie de comm' de mentir et de ne pas dire la vérité sur cette erreur grotesque de se tromper de genou. Je ne comprends pas cette stratégie de communication. Pourquoi la sincérité n'est pas le premier choix ? Au lieu de passer à autre chose, ils remettent une pièce dans la machine. Le mensonge n'est jamais la bonne option » s’interroge Daniel Riolo, qui aurait préféré que Kylian Mbappé avoue l’erreur du Real Madrid afin de définitivement passer à autre chose. Cela n’a finalement pas été l’option choisie par la star des Bleus et du vice-champion d’Espagne en titre. Espérons en tout cas que son genou se porte bien et qu’il lui permette de disputer la Coupe du monde en pleine possession de ses moyens avec la France aux Etats-Unis cet été.