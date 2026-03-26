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« Le mensonge n’est jamais la bonne option », Daniel Riolo incendie le Real et Mbappé

Equipe de France26 mars , 13:00
parCorentin Facy
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Présent en conférence de presse mercredi à la veille du choc France-Brésil, Kylian Mbappé a démonté les rumeurs qui accusent et ridiculisent le staff médical du Real Madrid.
Daniel Riolo et plusieurs médias espagnols annonçaient ces derniers jours que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou lors d’une IRM pratiqué sur Kylian Mbappé. Des informations lunaires démenties par le joueur avant France-Brésil. « L'information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou n'est pas vraie (...) Avec le Real, on a toujours eu une communication assez claire » a juré l’ancien buteur du Paris Saint-Germain en conférence de presse.
Dans l’After Foot, Daniel Riolo a donc répondu à Kylian Mbappé et le journaliste de RMC a haussé le ton, accusant frontalement le capitaine des Bleus de mentir pour cacher l’énorme boulette de son club. « L’info révélée dans l’After a été confirmée par tout le monde. Ils ont adopté une stratégie du mensonge. Je vais le dire, il a menti. Je pense que c’est une stratégie mise en place avec le Real. Il ne veut pas atteindre aux intérêts du Real, qui ressort totalement ridicule de cette histoire. Je confirme l’histoire Mbappé à 1000% » affirme notre confrère, avant de poursuivre.

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« En Espagne, on se demande s'il va privilégier le Real ou l'équipe de France. Il a adopté une stratégie de comm' de mentir et de ne pas dire la vérité sur cette erreur grotesque de se tromper de genou. Je ne comprends pas cette stratégie de communication. Pourquoi la sincérité n'est pas le premier choix ? Au lieu de passer à autre chose, ils remettent une pièce dans la machine. Le mensonge n'est jamais la bonne option » s’interroge Daniel Riolo, qui aurait préféré que Kylian Mbappé avoue l’erreur du Real Madrid afin de définitivement passer à autre chose. Cela n’a finalement pas été l’option choisie par la star des Bleus et du vice-champion d’Espagne en titre. Espérons en tout cas que son genou se porte bien et qu’il lui permette de disputer la Coupe du monde en pleine possession de ses moyens avec la France aux Etats-Unis cet été.
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Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

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Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

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Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

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La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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