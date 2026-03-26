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Le staff médical coûte très cher à l’OL

OL26 mars , 11:00
parGuillaume Conte
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Longtemps un sujet de moqueries par le passé, l'infirmerie de l'OL a perdu de son efficacité ces derniers mois, avec des blessés qui mettent un temps extrêmement long à revenir dans l'effectif.
Au coeur d’une saison disputée avec un effectif très juste en raison de restrictions financières, l’Olympique Lyonnais a tout de même réussi à se renforcer de manière conséquente l’été dernier et cet hiver. Malgré cela, Paulo Fonseca n’a toujours pas un effectif proche d’être complet alors que la dernière ligne droite du championnat sera attaquée en fin de semaine prochaine. Si l’OL n’avance plus ces dernières semaines, c’est aussi en raison d’un effectif amputé de nombreux joueurs. Les blessés mettent tous un temps à fou à revenir, dépassant à chaque fois la durée d’indisponibilité prévue.

L'infirmerie peine à se vider à l'OL

Les exemples sont aussi nombreux qu’inquiétants, et même pendant cette trêve internationale, l’entraineur portugais va avoir du mal à récupérer parmi ses pensionnaires de l’infirmerie. Malick Fofana a récemment fait un timide retour, un mois plus tard que prévu tout de même. Et encore, le Belge a toujours mal à la cheville et cette rechute possible inquiète. Toujours pas de perspective de retour précise pour Ernest Nuamah, qui vient tout juste de reprendre les entraînements collectifs. Cela fait désormais un an que le Ghanéen s’est blessé aux ligaments du genou, et sachant qu’il s’est blessé le 5 avril 2025, il y a de grandes chances que l’ailier passe le cap d’une année complète à l’infirmerie.
Pendant ce temps, Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert n’ont toujours pas repris l’entrainement collectif, et se contentent de tour de terrain. Le défenseur néerlandais avait été touché à l’entrainement, et si l’OL n’avait pas communiqué officiellement sur sa blessure, il misait sur une absence de quelques jours. Cela fait un mois que le fils de Patrick Kluivert est sur la touche désormais, sans compter sa blessure précédente début février qui ne lui avait permis de disputer qu’un match sur les deux derniers mois de compétition.
A l’heure où l’OL pioche et a besoin de forces vives, ces difficultés à faire revenir les joueurs de blessure a de quoi interpeller à Lyon, où Paulo Fonseca a aussi été longtemps privé de son finisseur en chef Pavel Sulc.
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Derniers commentaires

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

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peut importe la lfp avait dit que strasbourg lyon et lilles pouvait decaler 1 match a partir des quarts!! paris n'avait pas a declaer le match de nantes ils avaient largement l'effectif pour jouer ce match pour le coup tu peux pas decaler indéfiniment les matchs

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

c'est olise sur la photo

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Koundé est d un ridicule...... je suis tellement fier de ne pas suivre la mode ! un clown

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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