Le staff médical coûte très cher à l’OL

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.
Vos 2 QI cumulé ya ptet moyen de rentrer un carré dans un rond mais c'est pas graver dans le marbre
peut importe la lfp avait dit que strasbourg lyon et lilles pouvait decaler 1 match a partir des quarts!! paris n'avait pas a declaer le match de nantes ils avaient largement l'effectif pour jouer ce match pour le coup tu peux pas decaler indéfiniment les matchs
c'est olise sur la photo
Koundé est d un ridicule...... je suis tellement fier de ne pas suivre la mode ! un clown
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Entraînement du jour et bonne humeur 😁