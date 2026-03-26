Le staff médical coûte très cher à l’OL

Longtemps un sujet de moqueries par le passé, l'infirmerie de l'OL a perdu de son efficacité ces derniers mois, avec des blessés qui mettent un temps extrêmement long à revenir dans l'effectif.

Au coeur d’une saison disputée avec un effectif très juste en raison de restrictions financières, l’Olympique Lyonnais a tout de même réussi à se renforcer de manière conséquente l’été dernier et cet hiver. Malgré cela, Paulo Fonseca n’a toujours pas un effectif proche d’être complet alors que la dernière ligne droite du championnat sera attaquée en fin de semaine prochaine. Si l’OL n’avance plus ces dernières semaines, c’est aussi en raison d’un effectif amputé de nombreux joueurs. Les blessés mettent tous un temps à fou à revenir, dépassant à chaque fois la durée d’indisponibilité prévue.

L'infirmerie peine à se vider à l'OL

Les exemples sont aussi nombreux qu’inquiétants, et même pendant cette trêve internationale, l’entraineur portugais va avoir du mal à récupérer parmi ses pensionnaires de l’infirmerie. Malick Fofana a récemment fait un timide retour, un mois plus tard que prévu tout de même. Et encore, le Belge a toujours mal à la cheville et cette rechute possible inquiète. Toujours pas de perspective de retour précise pour Ernest Nuamah, qui vient tout juste de reprendre les entraînements collectifs. Cela fait désormais un an que le Ghanéen s’est blessé aux ligaments du genou, et sachant qu’il s’est blessé le 5 avril 2025, il y a de grandes chances que l’ailier passe le cap d’une année complète à l’infirmerie.

Pendant ce temps, Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert n’ont toujours pas repris l’entrainement collectif, et se contentent de tour de terrain. Le défenseur néerlandais avait été touché à l’entrainement, et si l’OL n’avait pas communiqué officiellement sur sa blessure, il misait sur une absence de quelques jours. Cela fait un mois que le fils de Patrick Kluivert est sur la touche désormais, sans compter sa blessure précédente début février qui ne lui avait permis de disputer qu’un match sur les deux derniers mois de compétition.

A l’heure où l’OL pioche et a besoin de forces vives, ces difficultés à faire revenir les joueurs de blessure a de quoi interpeller à Lyon, où Paulo Fonseca a aussi été longtemps privé de son finisseur en chef Pavel Sulc.