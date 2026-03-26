La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

Le départ de Mason Greenwood ne fait guère de doute à l'OM. La Juventus, qui estime cocher de nombreuses cases pour le faire venir, espère le signer à un montant plus bas que prévu si Marseille se plante en cette fin de saison.

La défaite concédée à la dernière minute face à Lille a provoqué une nouvelle douche froide pour l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood, blessé lors de ce match après avoir subi une grosse faute, a en plus été averti et sera suspendu pour le prochain match. L’ailier anglais, qui a si longtemps porté le club provençal sur ses épaules, est en train de dire stop à son aventure à l’OM . The Sun a annoncé que son départ était désormais évoqué avec beaucoup de certitudes dans son entourage, même si un retour en Premier League n’est pas envisagé un seul instant.

La Juventus seule sur le dossier Greenwood ?

Une aubaine pour la Juventus, persuadée de pouvoir s’en tirer à très bon compte. En effet, selon Tuttosport, la Vieille Dame compte ses sous et se dit que, en cas d’échec de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM ne pourra absolument pas retenir Mason Greenwood. L’ancien de Manchester United demandera à partir et Marseille ne sera plus en position de force pour demander une somme colossale. Surtout que les candidats, malgré le talent de l’Anglais, ne sont pour le moment pas si nombreux.

Ainsi, la presse italienne évoque une possible offre à 40 millions d’euros pour forcer une vente de la part de l’OM. Sachant que quasiment la moitié de cette somme reviendra dans les poches de Manchester United, en vertu d’une clause signée lors de son arrivée, cela fait bien peu pour les caisses du club de Frank McCourt. La Juventus, connue pour la dureté dans les négociations, et le PSG peut le confirmer, est est out cas persuadée qu’un montant proche de cette somme sera suffisant pour faire craquer l’OM. A ce prix, il y a tout de même de fortes chances qu'une formation comme l'Atlético de Madrid, qui suit l'ailier olympien depuis des mois, tente également sa chance.

Il y a peu encore, l’ancien président du club phocéen Pablo Longoria se voyait plutôt récupérer 70 millions d’euros d’une vente de Mason Greenwood. L’ailier anglais semble en tout cas avoir fait son deuil de son aventure à l’OM, et le voir partir pour une troisième saison semble désormais bien compromis.