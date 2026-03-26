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La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

OM26 mars , 13:30
parGuillaume Conte
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Le départ de Mason Greenwood ne fait guère de doute à l'OM. La Juventus, qui estime cocher de nombreuses cases pour le faire venir, espère le signer à un montant plus bas que prévu si Marseille se plante en cette fin de saison.
La défaite concédée à la dernière minute face à Lille a provoqué une nouvelle douche froide pour l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood, blessé lors de ce match après avoir subi une grosse faute, a en plus été averti et sera suspendu pour le prochain match. L’ailier anglais, qui a si longtemps porté le club provençal sur ses épaules, est en train de dire stop à son aventure à l’OM. The Sun a annoncé que son départ était désormais évoqué avec beaucoup de certitudes dans son entourage, même si un retour en Premier League n’est pas envisagé un seul instant.

La Juventus seule sur le dossier Greenwood ?

Une aubaine pour la Juventus, persuadée de pouvoir s’en tirer à très bon compte. En effet, selon Tuttosport, la Vieille Dame compte ses sous et se dit que, en cas d’échec de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM ne pourra absolument pas retenir Mason Greenwood. L’ancien de Manchester United demandera à partir et Marseille ne sera plus en position de force pour demander une somme colossale. Surtout que les candidats, malgré le talent de l’Anglais, ne sont pour le moment pas si nombreux.
Ainsi, la presse italienne évoque une possible offre à 40 millions d’euros pour forcer une vente de la part de l’OM. Sachant que quasiment la moitié de cette somme reviendra dans les poches de Manchester United, en vertu d’une clause signée lors de son arrivée, cela fait bien peu pour les caisses du club de Frank McCourt. La Juventus, connue pour la dureté dans les négociations, et le PSG peut le confirmer, est est out cas persuadée qu’un montant proche de cette somme sera suffisant pour faire craquer l’OM. A ce prix, il y a tout de même de fortes chances qu'une formation comme l'Atlético de Madrid, qui suit l'ailier olympien depuis des mois, tente également sa chance.
Il y a peu encore, l’ancien président du club phocéen Pablo Longoria se voyait plutôt récupérer 70 millions d’euros d’une vente de Mason Greenwood. L’ailier anglais semble en tout cas avoir fait son deuil de son aventure à l’OM, et le voir partir pour une troisième saison semble désormais bien compromis.

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OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Mentalité ou pas c'est un marseillais. Pas de discussion à avoir.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Moi je ne trouve pas que ça soit normal en fait. Même si cela avait été contre un club voué à la relégation car trop de points de retard pour se maintenir, c'est nul. Imaginons que l'année prochaine Lens parvienne à se hisser en phase finale car ils finissent 2ème cette année. Avec leur effectif un peu léger pour jouer les 2 compétitions à la fois, si ils tombent sur un cador anglais type Chelsea qui a droit à un report, c'est juste dégueulasse. La règle devrait être une interdiction de décaler des matchs dans tous les championnats, sauf pour cause d'épidémie avérée de gastro et j'en passe ou à cause d'intempéries (tempêtes, etc). Ca éviterait toutes les polémiques et ça ramènerait un peu d'équité car les grosses écuries devraient faire des choix.

Officiel : Lens-PSG est reporté

Ce qui dérange c'est que c'est Lens. Sinon c'est normal

La Juventus mise sur le fiasco de l’OM

Mais quel déchet cet article. Servez-vous de l'IA au moin pour "tourner" vos articles

Officiel : Lens-PSG est reporté

La raison invoquée pour le refuser à Lyon a été de dire que la billetterie de la rencontre était déjà en vente, et que ce serait trop compliqué. Soit. Quand les deux clubs sont d'accord, je trouve ça correct. Par contre, quand l'un des clubs ne l'est pas, on ne devrait pas lui forcer la main. Lens, qui n'a pas un gros banc va être désavantagé pendant 3 matchs qu'ils vont devoir enchainer en 8 jours, et sans possibilité de récupération car ils sont encore qualifiés en Coupe de France ! Rien ne devrait être laissé au bon vouloir de la LFP. Les règles devraient être claires et non sujettes à interprétation, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est ce qui tue ce sport !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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