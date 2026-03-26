OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

La presse espagnole a étonné tout le monde il y a quelques jours en révélant un intérêt du PSG pour Mason Greenwood. Mais dans la capitale française, on ne souhaite pas voir débarquer la star de l’OM cet été.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations et 4 passes décisives en championnat cette saison, Mason Greenwood est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Encore plus décisif que la saison passée, l’ailier anglais a démontré qu’il était largement supérieur à ses coéquipiers à l’Olympique de Marseille. Son avenir pourrait justement s’écrire ailleurs, plusieurs cadors européens tels que la Juventus Turin ou l’Atlético de Madrid étant intéressés. En France, le Paris Saint-Germain observe également la progression de l’ancien attaquant de Manchester United.

C’est en tout cas ce qu’affirmaient nos confrères du site Fichajes il y a trois jours, confiant que le PSG envisageait de claquer 80 millions d’euros pour s’offrir le numéro 10 de l’OM. Une rumeur qui a logiquement fait réagir chez les supporters du club de la capitale. Dans un sondage publié sur Foot01 , nous vous avons justement posé la question : le PSG doit-il recruter Mason Greenwood ? Vous avez été près de 1.000 à répondre, et le résultat est sans appel.

Selon 63% d’entre vous, le champion d’Europe en titre ne doit pas se positionner sur l’ancien joueur de Manchester United et de Getafe lors du prochain mercato . 37% d’entre vous sont moins catégoriques et expriment au contraire la volonté de voir Mason Greenwood au milieu des stars parisiennes la saison prochaine. Pour une majorité des supporters du PSG, il est donc clair que le joueur olympien ne doit pas poser le pied dans la capitale l’été prochain.

De quoi calmer, peut-être, les intentions de Luis Campos et de Luis Enrique sur ce dossier même si pour l’heure, aucun média français n’a confirmé l’information selon laquelle le Paris Saint-Germain s’intéressait à Mason Greenwood. En cas de départ de l’OM, les pistes menant à la Juventus Turin, à l’Atlético de Madrid voire à l’Arabie Saoudite semblent pour l’instant plus crédibles. Pour rappel, l’Olympique de Marseille détient actuellement 60% des droits économiques du joueur. Un total qui montera à 65% en cas de qualification du club phocéen à la Ligue des Champions en fin de saison.