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OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

OM26 mars , 10:30
parCorentin Facy
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La presse espagnole a étonné tout le monde il y a quelques jours en révélant un intérêt du PSG pour Mason Greenwood. Mais dans la capitale française, on ne souhaite pas voir débarquer la star de l’OM cet été.
Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations et 4 passes décisives en championnat cette saison, Mason Greenwood est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Encore plus décisif que la saison passée, l’ailier anglais a démontré qu’il était largement supérieur à ses coéquipiers à l’Olympique de Marseille. Son avenir pourrait justement s’écrire ailleurs, plusieurs cadors européens tels que la Juventus Turin ou l’Atlético de Madrid étant intéressés. En France, le Paris Saint-Germain observe également la progression de l’ancien attaquant de Manchester United.
C’est en tout cas ce qu’affirmaient nos confrères du site Fichajes il y a trois jours, confiant que le PSG envisageait de claquer 80 millions d’euros pour s’offrir le numéro 10 de l’OM. Une rumeur qui a logiquement fait réagir chez les supporters du club de la capitale. Dans un sondage publié sur Foot01, nous vous avons justement posé la question : le PSG doit-il recruter Mason Greenwood ? Vous avez été près de 1.000 à répondre, et le résultat est sans appel.
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Selon 63% d’entre vous, le champion d’Europe en titre ne doit pas se positionner sur l’ancien joueur de Manchester United et de Getafe lors du prochain mercato. 37% d’entre vous sont moins catégoriques et expriment au contraire la volonté de voir Mason Greenwood au milieu des stars parisiennes la saison prochaine. Pour une majorité des supporters du PSG, il est donc clair que le joueur olympien ne doit pas poser le pied dans la capitale l’été prochain.

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De quoi calmer, peut-être, les intentions de Luis Campos et de Luis Enrique sur ce dossier même si pour l’heure, aucun média français n’a confirmé l’information selon laquelle le Paris Saint-Germain s’intéressait à Mason Greenwood. En cas de départ de l’OM, les pistes menant à la Juventus Turin, à l’Atlético de Madrid voire à l’Arabie Saoudite semblent pour l’instant plus crédibles. Pour rappel, l’Olympique de Marseille détient actuellement 60% des droits économiques du joueur. Un total qui montera à 65% en cas de qualification du club phocéen à la Ligue des Champions en fin de saison.
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Derniers commentaires

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Les gouts et les couleurs ? mais là les gouts et quand on connait le prix de ces fringues ???

OM : Greenwood prend un gros stop du PSG

Greenwood est un bon joueur, mais sa mentalité ne semble pas compatible avec les exigences de Luis Enrique sur un terrain. Dans tous les cas, je ne le vois pas signer a Paris, l'OM ne le ferait pas par peur de créer un tsunami chez ses supporters. Il trouvera preneur en Espagne ou en Angleterre cet été

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Pas mal ton pseudo. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un... Sans doute une coïncidence. ^^

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Chacun fait comme il veut pas s'habiller, mais... on a l'impression d'assister à un défilé de mode (de mauvais goût) a chaque fois où le truc serait de pousser a chaque fois plus loin dans l'originalité. Il n'y a rien de naturel dans ces arrivées. Au final ils ont l'air ridicule et par conséquent donnent une mauvaise image de l'EDF. Il faudrait un dresscode car c'est l'image de l'EDF et pas que la leur

EdF : Estelle Denis humilie les joueurs français

Que cela soit beau ou pas, a chacun de se faire une opinion, je ne fais pas autorité en l'espèce. Par contre ça devient d'un ridicule, c'est un défilé de mode au lieu d'etre une arrivée. Les rugby man sont bien plus respectueux, Je pense que cela participe à la désaffection de la poplation française pour cette équipe malgré son talent indéniable.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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