L’OM est dans une position difficile sur le plan financier et un départ de Pierre-Emile Hojbjerg soulagerait le club. La Juventus pourrait rendre un énorme service avec une offre à 15 millions d’euros évoquée par la presse italienne.

Très actif l’été dernier pour dégraisser son effectif, l’Olympique de Marseille a tout de même conservé certains joueurs importants. Des cadres recrutés par Medhi Benatia sont encore présents au club à l’instar par exemple de Nayef Aguerd, Amine Gouiri et Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois était tout proche de s’en aller l’été dernier mais son transfert à Newcastle a finalement capoté, provoquant la furie de Frank McCourt qui voulait se délester du salaire colossal de l’ancien joueur des Spurs. Ce dernier émarge à près de 500.000 euros bruts mensuels à Marseille, rendant son départ obligatoire à moyen terme.

La presse italienne ne lâche pas Hojbjerg

Dès cet hiver ? Bruno Genesio espère conserver Hojbjerg mais un départ du Danois n’est pas à exclure. Une tendance confirmée par le site Tutto Juve, qui révèle ce dimanche que la Juventus Turin est très chaude à l’idée de soumettre une offre à l’Olympique de Marseille pour Hojbjerg. Deux scénarios sont envisagés par le club turinois : un transfert sec à 10 millions d’euros ou un prêt avec obligation d’achat à 15 millions d’euros. « Deux solutions différentes que la direction de la Juventus pourrait envisager en fonction de ses ressources financières et des exigences de Marseille » révèle le média italien, qui ajoute que l’OM est « particulièrement intéressé par la finalisation du transfert afin de se débarrasser d’un salaire jugé trop onéreux ».

Autant dire que Bruno Genesio n’aura sans doute pas son mot à dire, si l’offre à 10 ou 15 millions d’euros de la Juventus Turin arrive, comme c’est annoncé, sur le bureau de Stéphane Richard. Du côté de l’entraîneur marseillais, on espère surtout que ce potentiel départ d’Hojbjerg, ajouté à celui d’un autre gros salaire (Maupay, Gomes, Moumbagna, Kondogbia) permettra aux Olympiens de pouvoir recruter en prêt. Et ainsi compenser au moins numériquement l’éventuel départ de Pierre-Emile Hojbjerg.