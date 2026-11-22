Malgré la lourde blessure de Désiré Doué, qui s’ajoute à celle de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG n’est pas certain de recruter cet hiver. Une source interne au club de la capitale dit pourquoi.

La première partie de saison du Paris Saint-Germain est décidément très contrariante. Malgré une première place en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Luis Enrique doit composer avec de grosses blessures. Quelques semaines après la rupture des ligaments croisés subie par Khvicha Kvaratskhelia, c’est au tour de Désiré Doué de s’être gravement blessé samedi sur la pelouse de l’OGC Nice. L’international français sera lui aussi absent plusieurs mois. Un coup dur pour l’attaque du PSG, qui a perdu deux titulaires sur trois dans le secteur offensif.

« Contrairement à ce qui est annoncé, le PSG de Luis Enrique ne changera pas sa politique de mercato malgré les blessures » explique notre confrère avant de citer une source proche du PSG. Face à un tel constat, il semble évident que Luis Enrique et Luis Campos se montrent actifs lors du prochain mercato hivernal. C’était d’ailleurs la tendance selon Fabrizio Romano, spécialiste du mercato à travers le monde. Mais en interne au sein du Paris Saint-Germain, on se veut beaucoup moins paniqué par la situation. Le journaliste Achille Ash explique que pour l’heure, le double champion d’Europe en titre n’a pas prévu de se renforcer.explique notre confrère avant de citer une source proche du PSG.

Le PSG n'est pas certain de recruter

« Pas question de recruter pour recruter. Intégrer cet effectif exige de nombreux critères. De nombreux joueurs, malgré leur qualité, ne pourront pas être recrutés pour maintenir un collectif qui fonctionne parfaitement » juge cette source proche du leader de la Ligue 1. Autrement dit, Luis Enrique et Luis Campos pourraient privilégier des solutions internes avec des joueurs qui connaissent déjà la philosophie de l’entraîneur : Mayulu, Akliouche, Torres, Ndantou, Godts et bien sûr Dembélé. Reste que parfois, le mercato hivernal offre de belles possibilités comme le PSG l’a prouvé il y a deux ans avec la signature d’un certain Kvaratskhelia en provenance de Naples. A date en tout cas, un recrutement est finalement loin d’être aussi garanti que ce que l’on pouvait lire samedi soir après la blessure de Désiré Doué.