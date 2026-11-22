OL : Deux mauvais élèves se ratent pour la première de Vicens

simple ... moins performant pas moins bon tout simplement parce que le systeme ne peut les mettre en valeur .. en cas de contre attaque c'est tjs du 1 vs 3 .. merah ne fait pas le taf d'un 9 ni d'un faux 9 .. il n'a pas les qualités pour et d'ailleurs on le voit seulement quand il redescend sinon il n'a pas de ballon.. jouer avec 2 attaquants collés a la ligne n'apporte rien en phase offensive surtout sans 9 .. trop loin du ballon trop souvent seul rarement des solutions .. tu passes ton temps a perdre des duels et si tu les gagnes personne n'est dans l'axe pour reprendre le ballon .. et donc tu temporises et remet derriere ce qui ralenti le jeu et rends le match peu agreable