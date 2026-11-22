Auteur de son premier but avec l’OL ce samedi à Lille, Mads Bidstrup a sans doute réalisé son meilleur match en Ligue 1. Mais le profil de l’international danois interroge certains observateurs du club rhodanien.

Titularisé aux côtés de Tanner Tessmann et de Corentin Tolisso au milieu de terrain face à Lille ce samedi, Mads Bidstrup a réalisé un match plein. L’international danois, recruté l’été dernier en provenance du RB Leipzig, s’est montré très actif à la récupération. Sa débauche d’énergie a d’ailleurs été saluée par les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. Pour ne rien gâcher, Bidstrup s’est montré décisif dans le Nord en inscrivant son premier but en Ligue 1, un but crucial pour permettre aux Gones de l’emporter contre le deuxième du championnat.

Yannis Yemmi pas fan du profil

Malgré ce premier but et ce match plein, le profil de l’international danois interroge. Spécialiste de l’OL pour Winamax, Yannis Yemmi s’interroge sur le manque de créativité des Lyonnais au milieu de terrain. Un problème que Mads Bidstrup incarne en partie. « Ce qui me frappe dans leur ADN de joueur c'est que le premier réflexe au milieu est jamais de s'orienter vers le sens du but adverse et du jeu mais plutôt la remise, on additionne surement trop de milieux (dans le 11 en même temps) pas capable de se retourner facilement » regrette le chroniqueur. @AnthooAlgodon, qui commente l’actualité de l’OL sur X et qui compte près de 10.000 followers, est du même avis mais il souligne tout de même l'importance de Bidstrup sur le plan défensif.

« Bidstrup défensivement son match est dingue. Oui il est frustrant avec ballon mais tout ce qu'il nous apporte dans l'équilibre c'est dingue. J'espère que Vicens va le pousser pour être plus proactif avec le ballon. Moins de passes vers l’arrière. Son orientation constante vers l'arrière me frustre. J'espère que Vicens va le bouger un peu sur ça. Il veut tellement pas la perdre que c'est constamment le choix de la peur » regrette-t-il. Précieux défensivement et dans le pressing, Mads Bidstrup va maintenant devoir passer un cap dans l’utilisation du ballon s’il ne veut pas perdre sa place lorsque Tyler Morton sera de retour. En attendant, le Danois sera probablement l’un des tauliers de Carlos Vicens au milieu de terrain.