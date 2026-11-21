Coup dur pour Bruno Genesio à 24 heures de la réception du Mans au Vélodrome. L'entraîneur de l'OM va sans doute devoir se passer de son vice-capitaine Pierre-Emile Hojbjerg.

Auteur de deux buts durant la trêve internationale avec le Danemark, Pierre-Emile Hojbjerg est en forme ces dernières semaines. Véritable taulier aux yeux de Bruno Genesio, l'international danois a retrouvé un excellent niveau. L'OM va néanmoins devoir se passer de ses services pour la réception du Mans, ce dimanche soir au Vélodrome (20h45).

Et pour cause, La Provence annonce à 24 heures du match que Pierre-Emile Hojbjerg est malade. Il est peu probable qu'il soit en état de tenir sa place au milieu de terrain. C'est par conséquent Geoffrey Kondogbia qui tiendrait la corde pour le suppléer aux côtés de Tchoku Nnadi et Himad Abdelli dans l'entrejeu marseillais.