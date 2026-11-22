Pointé du doigt par Rodri après la défaite contre le Paris Saint-Germain (4-2) le mois dernier, Hansi Flick n’a pas apprécié. L’entraîneur du FC Barcelone a publiquement recadré son milieu de terrain.

Un mois plus tard, le FC Barcelone reste marqué par sa semaine catastrophique. Les Blaugrana, qui avaient remporté leurs 11 premiers matchs toutes compétitions confondues, ont été battus par le Paris Saint-Germain et par le Real Madrid (1-2) en l’espace de quelques jours en octobre dernier. Ces revers prouvent que le Barça doit encore franchir un cap face aux meilleures équipes européennes. Pour Rodri, le problème vient d’un excès d’ambition offensive.

« La régularité, c'est le plus important pour moi, commentait récemment le milieu du Barça interrogé par Sport. Le début de saison a été spectaculaire. Mais pendant cette semaine, on aurait peut-être dû ajuster certaines choses. Peut-être qu'on n'a pas eu le meilleur des repos, mais ce n'est pas une excuse. Ce sera une opportunité d'apprendre, de se rendre compte que tous les matchs ne sont pas les mêmes et face aux grandes équipes, il faut peut-être faire quelques ajustements. »

En résumé, Rodri pointe le plan de jeu d’Hansi Flick. Ce que l’entraîneur du Barça n’a évidemment pas apprécié. « Si nous devons progresser ? Bien sûr, c'est ce que nous voulons. Nous voulons progresser tous les jours, a d’abord approuvé l’Allemand. Il a raison, l'équipe doit mieux jouer mais cela vaut aussi pour chaque joueur, y compris lui. Il peut aussi mieux jouer donc ça ne vaut pas seulement pour l'équipe, cela concerne chacun des joueurs. Ils ont le potentiel pour faire de leur mieux, pour s'améliorer. Je pense qu'on a une grosse marge de progression. » Sérieusement recadré, l’international espagnol n’osera sans doute plus remettre en cause les choix de son entraîneur.