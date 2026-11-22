Avec 5 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 ainsi qu’un gros transfert à 3 millions d’euros, Thierno Ballo est le joueur offensif majeur de l’ASSE… sur le papier. Car sur le terrain, cela devient très compliqué depuis quelques temps.

L’AS Saint-Etienne est inarrêtable en Ligue 2. Sur la pelouse du Stade de Reims, l’équipe de Ian Cathro a réalisé la très belle opération ce samedi en l’emportant 0-1 grâce à un but inscrit par Davitashvili. Remplaçant au profit de Thierno Ballo, le Géorgien s’est avéré décisif et nul doute qu’il retrouvera vite une place de titulaire s’il garde cette belle dynamique. L’ancien Bordelais pourrait en plus profiter de la basse de régime de certains attaquants de l’ASSE. Le Progrès cible justement Thierno Ballo dans son édition du jour.

Après un début de saison convaincant (5 buts, 2 passes décisives), l’international autrichien est nettement moins en forme. A tel point que le quotidien régional se demande s’il n’st pas temps pour lui de faire un petit tour sur le banc. « Ballo affiche une belle constance, malheureusement pas dans le bon sens. Après deux dernières sorties – contre Laval et face à Rumilly en coupe – insipides, l’international autrichien s’est montré tout aussi discret au stade Auguste Delaune. Et les rares fois où il s’est mis en évidence, il n’a jamais été dans le bon tempo, à l’image de sa tête plongeante ratée (29e) ou de centre en retrait mal dosé pour Boakye » enragent nos confrères du Progrès.

Autant dire que pour Thierno Ballo, cela commence à faire beaucoup et nul doute que pour Ian Cathro, une véritable réflexion sera menée dans les prochaines semaines pour savoir si l’Autrichien doit sortir du onze de départ. Premiers éléments de réponse dès le week-end prochain à l’occasion de la réception de Villefranche en Coupe de France. Ensuite, les Verts auront un nouveau choc au programme en Ligue 2 avec la réception de Saint-Etienne. Des matchs que Thierno Ballo pourrait regarder depuis le banc.