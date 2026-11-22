Jamais titulaire avec le Real Madrid en Liga cette saison, Carlos Espi a de nouveau assumé son rôle de joker face au Celta Vigo samedi soir en inscrivant son troisième but en championnat.

Un choix sur lequel José Mourinho a été interrogé après le succès madrilène face au Celta Vigo. Pour le Special One, une association de Carlos Espi et de Kylian Mbappé est tout simplement impossible à envisager. Le capitaine des Bleus est indiscutable et un 4-4-2 exposerait son équipe à un trop gros déséquilibre. En bref, le Real Madrid n’a aucune option pour titulariser Carlos Espi pour le moment.

Mourinho ne veut pas d'un duo Mbappé-Espi

« Je peux le faire, mais quand on perdra le ballon, moi qui suis sur la ligne de touche, je devrai entrer sur le terrain pendant la transition et donner un coup de poing à quelqu’un pour stopper la contre-attaque ! Parce que jouer avec deux purs attaquants signifie que les ailiers doivent défendre à l’intérieur. Et ce ne seront sûrement pas Diomandé, Vinicius, Arda… qui vont le faire. Un peu Brahim, peut-être. Mais avec les caractéristiques de nos ailiers, nous ne sommes pas faits pour jouer dans un 4-4-2 classique » estime José Mourinho, pour qui associer Mbappé et Espi n’est donc pas envisageable ne serait-ce qu’une seconde. Le Français condamne par conséquent son jeune coéquipier espagnol à un rôle de remplaçant au Real Madrid.