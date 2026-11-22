Real : Kylian Mbappé interdit à Espi d'être titulaire
Mourinho ne veut pas d'un duo Mbappé-Espi
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Pour ce que tu es sombre etron😁
allez le Mans
Ca va bientôt mettre des féminines tellement ca réduit l'effectif du côté du Segpa stadium 🫵😂🫵
je trouve que c'est un joueur bien trop critiqué .. il donne bcp et n'est pas aidé avec merah devant lui qui est trop perdu sur le terrain dans le poste qu'on veut lui donner.. c'est un joueur de 4231 qui apporte bcp d'impact il est bcp critiqué mais encore hier il ne perd que 4 ballon alors que sont volumes est enorme .. et c'est souvent le cas moins de 10 perdus par matchs alors y a des mecs qui ne connaissent vraiment rien au foot et on leur laisse trop d'importance parce qu'ils sont sur les reseaux ...
Il a été recruté pour recuperer les ballons ... c'est surtout que son positionnement n'a pas toujours coïncidé avec ses qualités... on lui demande des choses qu'il ne faisait pas avant .. pour moi le vrai probleme c'est plutot qu'avec 2 ailiers et un joueur perdu ... le 9 qui n'est pas un 9 et qui finalement est un peu nul part .. y a aucune transition possible vers l'avant. Les ailiers sont collés a la ligne personne réellement en transition si l'attaque n'est pas construite de derriere, tu vas trop vite et y a personne dans l'axe pour recuperer le ballon .. on l'a vu tres souvent ces derniers matchs .. avec des ailliers sans solution obligés d'y aller a 1 vs3 ou être obligés de temporiser .. Ils courent bcp mais souvent pour rien Soit tu joues en 442 avec 2 mecs un peu moins collés aux lignes et tu regles le probleme du jeu vers l'arriere car bcp plus de solution ... soit tu joues en 4231 et la aussi tu peux jouer vers l'avant plus facilement, avec un 4312 c'est hyper complexe surtout que notre 9 et demi ne sait pas attaquer .. merah est inutile dans la surface .. il n'a ni le poids ni les reflexes d'un attaquant ..
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15