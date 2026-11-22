Didier Deschamps a marqué les esprits grâce à son excellent jeu d’acteur dans la publicité de Burger King. De quoi faire naître une pointe de nostalgie chez les supporters de l’équipe de France.

Souvent critiqué durant ses 14 années à la tête de l’équipe de France, notamment pour le jeu produit par les Bleus, Didier Deschamps a tout de même marqué les esprits. Libre depuis son départ à l’issue de la Coupe du monde, « DD » a repris du service… dans un tout nouveau rôle. Acteur principal de la nouvelle publicité de Burger King , l’ancien entraîneur de l’OM et de Monaco a impressionné les internautes grâce à un jeu d’acteur impeccable. La mise en scène de l’enseigne de fast-food, avec une pointe de nostalgie, a par ailleurs fait mouche.

De nombreux internautes ont souligné à quel point ce spot publicitaire était une réussite. « La pub est exceptionnelle Deschamps me manque », « Je crois très sincèrement que Didier Deschamps me manque… (Oui c’est réel.) », « Je viens de voir la pub Burger King, Didier Deschamps il me manque reprenez Zidane et rendez-nous DD », « Deschamps me manque rendez le nous » ou encore « On ne saura sans doute jamais combien Burger King a payé Didier Deschamps pour tourner cette publicité, mais je dois dire qu’elle est assez hallucinante » et « La retraite de Deschamps, non vraiment merci Didier ont t’aime » peut-on lire sur X.

A défaut de savoir si Burger King vendra davantage de menus grâce à sa nouvelle publicité, on peut déjà affirmer que le spot de l’enseigne de fast-food a réussi son coup : faire parler d’elle et plutôt en bien grâce à un court métrage très réussi. Didier Deschamps peut de son côté envisager une reconversion d’acteur, dans le cas où il ne trouverait plus de banc de touche suffisamment prestigieux pour lui…