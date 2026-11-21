Dans la mesure où son nom figure au sommet de la grille salariale, un départ de Pierre-Emile Hojbjerg ferait du bien aux finances de l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen ne validera sa sortie qu’à condition de pouvoir recruter un autre milieu de terrain pour le remplacer.

Après la vague de départs durant l’été, Bruno Genesio ne peut qu’appréhender le mercato hivernal. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit forcément craindre un nouvel affaiblissement de son effectif. Le scénario ne serait pas si étonnant sachant que le directeur sportif Grégory Lorenzi n’a pas atteint l’objectif fixé lors de la précédente fenêtre. Le club phocéen doit encore réduire sa masse salariale encadrée par la DNCG. Alors en toute logique, les regards se tournent principalement vers Pierre-Emile Hojbjerg.

Le milieu de terrain possède le plus gros salaire du groupe (500 000 euros par mois) et son départ ferait du bien aux finances. De son côté, Bruno Genesio ne serait pas ravi de perdre son cadre en plein milieu de la saison. C’est peut-être ce qui explique la condition fixée par l’Olympique de Marseille. D’après le journaliste italien Niccolò Ceccarin, la direction olympienne ne laissera partir l’international danois que s’il est remplacé, notamment par l’ancien Marseillais André-Frank Zambo Anguissa, dont le contrat à Naples expire l’été prochain.

« On s'attend à un mois de janvier très chaud pour le Napoli, a annoncé notre confrère sur TMW. Le directeur sportif Giovanni Manna devra gérer deux dossiers épineux dans l'entrejeu, car De Bruyne et Zambo Anguissa risquent de partir. Le PSV Eindhoven s'intéresse au Belge, tandis qu'un éventuel retour à Marseille prend de l'ampleur pour le milieu de terrain camerounais. Si cette opération venait à se concrétiser, la direction française pourrait envisager le départ de Hojbjerg, un profil qui intéresse aussi bien la Fiorentina que la Juventus Turin. » Ce n’est peut-être pas l’idéal pour Bruno Genesio, mais la décision de ses supérieurs pourrait quand même le rassurer.