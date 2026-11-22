Bruno Genesio souhaite absolument conserver Pierre-Emile Hojbjerg lors du mercato hivernal. Un départ du Danois ferait pourtant le bonheur du club sur le plan financier et vis-à-vis de la DNCG.

De retour en forme depuis plusieurs semaines, Pierre-Emile Hojbjerg est indiscutablement l’un des relais privilégiés par Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Les deux hommes entretiennent une belle relation et le Danois a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques matchs, notamment ceux face au Bayer Leverkusen et à Lens avant la trêve. Un retour en forme qui tombe à pic pour l’OM mais qui pourrait réveiller certains courtisans de l’ancien joueur des Spurs à quelques semaines du mercato hivernal.

En Italie, les intérêts de la Fiorentina et de la Juventus Turin sont régulièrement évoqués. Dans le même temps, Bruno Genesio espère conserver Hojbjerg coûte que coûte. De son côté, Jean-Charles de Bono n’est pas totalement aligné avec l’entraîneur marseillais. Pour l’ancien consultant d’OM-TV, un départ de Pierre-Emile Hojbjerg pour environ 20 millions d’euros serait impossible à refuser sur le plan financier.

20 ME pour Hojbjerg, l'OM doit accepter

« Hojbjerg si aujourd’hui tu as l’opportunité de le vendre pour 20 millions d’euros, je le vends de suite. On parle de DNCG, tu peux trouver un joueur d’avenir beaucoup plus jeune avec un salaire moindre qui peut te rendre autant de services » a lancé le consultant de Football Club de Marseille, qui pense avant tout à la survie du club et à sa situation financière toujours préoccupante.

Un départ de Pierre-Emile Hojbjerg ferait notamment plaisir à la DNCG, qui réclame toujours que la masse salariale de l’OM diminue à l’approche de ce mois de janvier. Reste maintenant à voir si Hojbjerg fera partie des joueurs sacrifiés alors que Bruno Genesio aimerait le garder et privilégierait des départs d’éléments moins utilisés tels que Neal Maupay, Geoffrey Kondogbia, Angel Gomes ou encore Neal Maupay.