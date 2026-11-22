Leandro Paredes victime d’un malaise en interview
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simple ... moins performant pas moins bon tout simplement parce que le systeme ne peut les mettre en valeur .. en cas de contre attaque c'est tjs du 1 vs 3 .. merah ne fait pas le taf d'un 9 ni d'un faux 9 .. il n'a pas les qualités pour et d'ailleurs on le voit seulement quand il redescend sinon il n'a pas de ballon.. jouer avec 2 attaquants collés a la ligne n'apporte rien en phase offensive surtout sans 9 .. trop loin du ballon trop souvent seul rarement des solutions .. tu passes ton temps a perdre des duels et si tu les gagnes personne n'est dans l'axe pour reprendre le ballon .. et donc tu temporises et remet derriere ce qui ralenti le jeu et rends le match peu agreable
Pour ce que tu es sombre etron😁
allez le Mans
Ca va bientôt mettre des féminines tellement ca réduit l'effectif du côté du Segpa stadium 🫵😂🫵
je trouve que c'est un joueur bien trop critiqué .. il donne bcp et n'est pas aidé avec merah devant lui qui est trop perdu sur le terrain dans le poste qu'on veut lui donner.. c'est un joueur de 4231 qui apporte bcp d'impact il est bcp critiqué mais encore hier il ne perd que 4 ballon alors que sont volumes est enorme .. et c'est souvent le cas moins de 10 perdus par matchs alors y a des mecs qui ne connaissent vraiment rien au foot et on leur laisse trop d'importance parce qu'ils sont sur les reseaux ...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15