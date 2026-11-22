Boca Junior s’est imposé contre le club brésilien de l'Atlético Mineiro cette nuit en Copa Sudamericana (2-0). Un match après lequel Leandro Paredes s’est brusquement évanoui en pleine interview.

Une scène impressionnante captée par la télévision argentine dans laquelle on voit clairement l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l’AS Roma tomber raide alors qu’il répondait de façon normale aux questions. L’état de santé de Leandro Paredes ne suscite plus de grosse inquiétude quelques heures après l’incident. L’ancien Parisien a en effet repris ses esprits et « va bien » désormais selon la presse argentine. Un incident qui méritera tout de même que le staff médical de Boca Junior se penche sur la santé de Leandro Paredes dans les jours à venir afin de savoir ce qui a causé ce malaise du champion du monde argentin.