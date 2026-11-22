Tout proche de signer à la Real Sociedad l’été dernier, Nayef Aguerd est finalement resté à l’OM, où il réalise un excellent début de saison. Mais le Marocain a de fortes chances de partir d’ici quelques mois.

L’été a été terrible pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille avec les départs de nombreux cadres tels que Greenwood, Aubameyang, Balerdi, Medina ou encore Timber et Rulli. Certains joueurs importants de l’effectif sont restés à la surprise générale. On pense ici à Pierre-Emile Hojbjerg mais également à Nayef Aguerd . Après une lourde blessure, le Marocain a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines. Un vrai plus pour l’équipe de Bruno Genesio, lequel est ravi de pouvoir compter sur un joueur qu’il avait déjà côtoyé par le passé au Stade Rennais.

Sportivement, garder Aguerd est évidemment une très bonne chose pour Marseille. Sur le plan financier en revanche, ce n’est pas forcément le cas. A ce sujet, La Provence confirme dans son édition du jour qu’il est très peu probable de voir Nayef Aguerd s’éterniser à l’OM, principalement en raison de son imposant salaire estimé à 400.000 euros bruts mensuels. « La volte-face d’Aguerd n’a pas arrangé les affaires de l’OM au niveau de la masse salariale dans cet été d’austérité et il n’a pas forcément vocation à s’éterniser en Provence, parce que le défenseur central est sur le podium des plus grosses rémunérations au club » jugent nos confrères.

Aguerd trop cher pour rester à l'OM ?

Pour l’Olympique de Marseille, il est donc question de profiter au maximum de Nayef Aguerd cette saison, car voir le Marocain rester pour une troisième année consécutive l’été prochain semble improbable. En attendant, Aguerd parvient enfin à enchaîner les matchs et joue à son meilleur niveau. Une aubaine pour l’OM et pour le jeune Anglais CJ Egan-Riley qui progresse et qui s’affirme de plus en plus à côté de l’ancien défenseur de West Ham. Les deux hommes seront probablement associés de nouveau ce dimanche face au Mans au Vélodrome, comme c’est le cas depuis le début de la saison.