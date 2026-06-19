McCourt a compris et baisse d'un ton

OM : McCourt prend une décision historique

OM19 juin , 12:20
parClaude Dautel
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Le propriétaire de l'OM a pris comme un électrochoc les résultats financiers de son club, et le passage du club devant l'UEFA. Au point que désormais, Frank McCourt a décidé de brutalement changer sa stratégie.
Vous avez aimé le projet Dortmund cher à Vincent Labrune, vous vous êtes régalés avec le Champion's Project de Pablo Longoria, mais le prochain changement de cap de l'Oympique de Marseille risque de susciter des vagues du côté du Vieux Port. Même si en ces temps de canicule, une bonne climatisation ne fait pas de mal, celle que le propriétaire américain de l'OM a décidé ne sera probablement pas du goût des abonnés du Vélodrome et plus généralement des supporters de l'OM. Agacé d'avoir déjà injecté près de 700 millions d'euros dans les caisses de Marseille, sans aucun titre, et face au déficit XXL creusé par la gestion de Pablo Longoria, Frank McCourt veut ramener l'Olympique de Marseille sur terre et il est prêt pour cela à ce que l'OM ne soit plus réellement un candidat à une place en Ligue des champions chaque saison.

McCourt vise un Low cost project

Selon Florent Gemain, Frank McCourt estime qu'investir chaque saison des sommes colossales en espérant ne pas se planter sportivement est une aberration totale. Après avoir mis la main à la poche chaque année, et en constatant que le déficit de l'OM était toujours largement supérieur à 100 millions d'euros, le Bostonien siffle la fin des transferts spectaculaires et des effectifs démesurés. « Le propriétaire marseillais aurait pris conscience que le club a trop dépensé ces dernières saisons. L’OM aurait trop souvent joué son avenir financier au poker sur une seule carte, la qualification en Ligue des Champions. Une stratégie risquée qui a fini par montrer ses limites. Désormais, l’objectif serait de construire un modèle plus stable, avec davantage de maîtrise des dépenses et moins de dépendance aux résultats sportifs », explique notre confrère.
Et la signature de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, et celle imminente de Bruno Genesio comme entraîneur, sont deux signaux envoyés par Frank McCourt pour montrer que l'Olympique de Marseille veut devenir un club raisonnable et qui ne mise pas chaque saison sa fortune en espérant une bonne performance aléatoire, laquelle est toujours aléatoire. Pour preuve, l'été dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont dépensé comme jamais pour permettre à l'OM d'enchaîner les participations à la Ligue des champions. Et on sait comment cela s'est fini. Alors, même si cela va déplaire aux supporters, le vestiaire va se vider de ses joueurs les plus chers, et désormais Marseille visera d'abord des joueurs ultra motivés et qui ne se mettront pas au-dessus du club, surtout financièrement.

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c est parce que tu ne te relis jamais....

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Comme quoi "il y a de belles balades dans le coin". Obligé de se justifier en parlant de ses gosses, sa femme et ses potes. Parle lui de tous tes likes aussi.. ca pèse dans la balance.... for Sure !

OM : McCourt prend une décision historique

n importe quoi ..... ces pseudos journaleux a 2 balles

L'OL à quelques heures d'un changement historique

Non, je vois que tu ne comprends pas grand chose et même en prenant soin de te l'expliquer, t'es juste con. Tu ne sais déjà pas faire la différence, entre mensonges, mauvaise foi, puis critique, jugement, constat. Je t'avais dit que t'étais un faible, tu ne sais qu'insulter, 0 arguments, 0 valeurs.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Cela fait bien longtemps que l'on est pas en capacité de garder nos meilleurs éléments et cela même avant le cowboy...

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