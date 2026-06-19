OM : McCourt prend une décision historique

Le propriétaire de l'OM a pris comme un électrochoc les résultats financiers de son club, et le passage du club devant l'UEFA. Au point que désormais, Frank McCourt a décidé de brutalement changer sa stratégie.

Vous avez aimé le projet Dortmund cher à Vincent Labrune, vous vous êtes régalés avec le Champion's Project de Pablo Longoria, mais le prochain changement de cap de l'Oympique de Marseille risque de susciter des vagues du côté du Vieux Port. Même si en ces temps de canicule, une bonne climatisation ne fait pas de mal, celle que le propriétaire américain de l'OM a décidé ne sera probablement pas du goût des abonnés du Vélodrome et plus généralement des supporters de l'OM. Agacé d'avoir déjà injecté près de 700 millions d'euros dans les caisses de Marseille, sans aucun titre, et face au déficit XXL creusé par la gestion de Pablo Longoria, Frank McCourt veut ramener l'Olympique de Marseille sur terre et il est prêt pour cela à ce que l'OM ne soit plus réellement un candidat à une place en Ligue des champions chaque saison.

McCourt vise un Low cost project

Selon Florent Gemain, Frank McCourt estime qu'investir chaque saison des sommes colossales en espérant ne pas se planter sportivement est une aberration totale. Après avoir mis la main à la poche chaque année, et en constatant que le déficit de l'OM était toujours largement supérieur à 100 millions d'euros, le Bostonien siffle la fin des transferts spectaculaires et des effectifs démesurés. « Le propriétaire marseillais aurait pris conscience que le club a trop dépensé ces dernières saisons. L’OM aurait trop souvent joué son avenir financier au poker sur une seule carte, la qualification en Ligue des Champions. Une stratégie risquée qui a fini par montrer ses limites. Désormais, l’objectif serait de construire un modèle plus stable, avec davantage de maîtrise des dépenses et moins de dépendance aux résultats sportifs », explique notre confrère.