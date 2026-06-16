Greenwood ICONSPORT_278492_0221

OM : Greenwood à la Roma, deux nouvelles infos déroutantes

OM16 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM a besoin de liquidités et un départ de Mason Greenwood pourrait combler une partie des besoins financiers. L’AS Roma reste déterminée à rafler la mise dans le dossier de l’Anglais, mais la part de MU dans la transaction aurait baissé.
L’Olympique de Marseille est en attente d’éventuelles sanctions importantes. Les Phocéens ont plus que jamais besoin de liquidités, alors que les finances sont dans le rouge. L’UEFA et la DNCG réfléchissent à d’éventuelles mesures à l’encontre du club du Stade Vélodrome, à moins que de belles ventes ne viennent rééquilibrer la situation.
Mason Greenwood est l’un des actifs les plus importants de l’OM et ne manque pas de prétendants. Les dirigeants marseillais espèrent récupérer un chèque supérieur à 50 millions d’euros en cas de vente. Mais rien n’est encore fait, même si l’AS Roma ne lâche pas le dossier, considéré comme majeur pour les Italiens.

Greenwood se rapproche d'un départ à Rome ? 

Selon les dernières informations de Il Tempo, le club de la Louve a récemment entamé des premiers échanges avec la direction de l’OM pour boucler rapidement l'arrivée de Greenwood. Le média précise qu’à partir de juillet, le prix de l’Anglais passera de 50 à 60 millions d’euros. De son côté, Manchester United disposerait désormais d’un pourcentage à la revente non plus de 40 %, mais plutôt proche des 30 %, l’OM ayant racheté une partie des droits au fil des mois.

Lire aussi

L'OM exclu des Coupes d'Europe, l'annonce inquiétanteL'OM exclu des Coupes d'Europe, l'annonce inquiétante
L’AS Roma n’aurait donc plus que quelques jours avant de voir le prix de Greenwood augmenter. Le club romain espère boucler un accord autour de 45 millions d’euros. Encore faut-il trouver la bonne formule pour convaincre la direction de l’Olympique de Marseille de céder.
Outre Rome, l’Atlético de Madrid reste également intéressé et pourrait passer à l’action prochainement, notamment après quelques coups durs vécus en ce début de mercato estival. De leur côté, l’Inter et la Juventus ont abandonné la piste menant à l’ancien joueur de Getafe.
Articles Recommandés
ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxvu86ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfvty1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus

ICONSPORT_368404_0361
Video

Le long résumé vidéo de France-Sénégal

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuyxt0o6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rjfpsi1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Fil Info

17 juin , 1:24
Football/Coupe du monde-Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
17 juin , 00:57
EdF: Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
16 juin , 23:50
Le long résumé vidéo de France-Sénégal
16 juin , 23:40
Brésil : Le retour de Neymar se dessine
16 juin , 23:25
EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur
16 juin , 23:22
Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10
16 juin , 23:05
Norvège - Irak : les compos (00h00 sur M6 et BeIN 1)
16 juin , 23:04
CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial
16 juin , 22:37
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud

Derniers commentaires

OL : Ce transfert qui fait rêver l'Espagne

'La transaction inclue également un intéressement de 20 % pour le club andalou sur une éventuelle plus-value lors d'une future revente.' F01 dit n'importe quoi, comme d'hab

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Seul domaine où il a été régulier au haut niveau !

Brésil : Le retour de Neymar se dessine

Sa présence pour la 3ème mi temps est confirmé!

Les notes de France-Sénégal : Doué transparent, Olise, c’est un 10

Dembelé : le ballon dort

CdM : Le Sénégal foudroyé, la France a lancé son Mondial

A priori diomande il préfère Liverpool, Liverpool ils ont un avantage ils ont pas besoin de vendre pour acheter puisque en Angleterre ils ont pas une DNCG

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading