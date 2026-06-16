OM : Greenwood à la Roma, deux nouvelles infos déroutantes

L’OM a besoin de liquidités et un départ de Mason Greenwood pourrait combler une partie des besoins financiers. L’AS Roma reste déterminée à rafler la mise dans le dossier de l’Anglais, mais la part de MU dans la transaction aurait baissé.

L’ Olympique de Marseille est en attente d’éventuelles sanctions importantes. Les Phocéens ont plus que jamais besoin de liquidités, alors que les finances sont dans le rouge. L’UEFA et la DNCG réfléchissent à d’éventuelles mesures à l’encontre du club du Stade Vélodrome, à moins que de belles ventes ne viennent rééquilibrer la situation.

Mason Greenwood est l’un des actifs les plus importants de l’OM et ne manque pas de prétendants. Les dirigeants marseillais espèrent récupérer un chèque supérieur à 50 millions d’euros en cas de vente. Mais rien n’est encore fait, même si l’AS Roma ne lâche pas le dossier, considéré comme majeur pour les Italiens.

Greenwood se rapproche d'un départ à Rome ?

Selon les dernières informations de Il Tempo, le club de la Louve a récemment entamé des premiers échanges avec la direction de l’OM pour boucler rapidement l'arrivée de Greenwood. Le média précise qu’à partir de juillet, le prix de l’Anglais passera de 50 à 60 millions d’euros. De son côté, Manchester United disposerait désormais d’un pourcentage à la revente non plus de 40 %, mais plutôt proche des 30 %, l’OM ayant racheté une partie des droits au fil des mois.

L’AS Roma n’aurait donc plus que quelques jours avant de voir le prix de Greenwood augmenter. Le club romain espère boucler un accord autour de 45 millions d’euros. Encore faut-il trouver la bonne formule pour convaincre la direction de l’Olympique de Marseille de céder.