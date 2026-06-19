OM : CMA-CGM choisit un autre club de Ligue 1, adieu le Vélodrome

Tandis que l'Olympique de Marseille cherche toujours une société dans le cadre d'un contrat de naming pour le Vélodrome, CMA-CGM a choisi de donner son nom a un autre stade de Ligue 1.
Le contrat avec Orange s'achevant, les dirigeants de l'OM sont en quête d'un nouveau sponsor pour le Vélodrome. Il y a quelques semaines, La Provence affirmait que Stéphane Richard avait plusieurs offres sur son bureau, et qu'il n'y avait donc aucun souci de ce côté-là pour Marseille. Longtemps présenté comme le favori numéro 1 pour accoler le nom de son entreprise au stade de la cité phocéenne, Rodolphe Saadé a cependant fait un autre choix. En effet, le stade Océane du Havre s'appellera désormais le Stade CMA CGM Océane. Une décision qui va probablement étonner les supporters de l'Olympique de Marseille, mais qui a tout de même du sens puisque le port du Havre est l'un des plus grands en Europe en matière de transport de conteneurs. Pour l'instant, CMA-CGM était un sponsor du HAC, mais il avait la possibilité de prendre le contrat de naming.
Le stade du Havre change de nom
Avant que le club doyen, qui s'est encore maintenu en Ligue 1, n'officialise cette nouvelle, il a fallu l'accord de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole. Et jeudi, cette décision a été entérinée par les élus normands, ce qui a permis au club du Havre d'officialiser cette nouvelle. On ne connait pas le montant de cet accord, mais c'est forcément un plus pour le club doyen, qui est passé devant la DNCG sans aucun problème. Du côté de Marseille, on va probablement être surpris de ce choix, même s'il est évident que le montant de ce contrat de naming doit être très loin de celui que l'Olympique de Marseille attend pour le naming du Vélodrome. Avec Orange, Marseille touchait 2 millions d'euros par an. Ces derniers temps, les rumeurs évoquaient un accord avec la banque en ligne Revolut, mais cela n'est pas encore concrétisé.