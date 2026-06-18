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OM McCourt, Richard

Qui veut acheter des joueurs de l'OM ? Larqué pose la question qui tue

OM18 juin , 21:40
parAlexis Rose
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Lourdement sanctionné par l’UEFA mais maintenu en Europa League, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato estival compliqué. De quoi inquiéter grandement Jean-Michel Larqué.
Mercredi, le club phocéen a échappé au pire en évitant une exclusion de la prochaine Europa League. Mais par contre, l’OM n’a pas pu passer à côté d’une grosse sanction financière, sachant que le club de Frank McCourt a écopé d’une amende de 10 ME pour non-respect de ses engagements auprès de l’UEFA d’un point de vue comptable. Alors que Marseille continue de perdre des dizaines de millions d’euros chaque saison, l’OM doit maintenant réussir son passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, mardi prochain.

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En cas de feu vert, le nouveau président Stéphane Richard pourra enfin lancer les grandes manœuvres. Avec d’abord la finalisation du dossier de l’entraîneur, qui devrait être Bruno Genesio, même si à l’heure actuelle, Habib Beye est toujours coach. Après cette première étape, le club phocéen pourra se pencher sur son mercato estival, lors duquel l’OM devra vendre certains joueurs, comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou Leonardo Balerdi, pour financer de nouvelles recrues. Mais en attendant que tous les problèmes de l’OM soient réglés, le club marseillais perd du temps précieux en vue de la saison prochaine. Ce qui inquiète Jean-Michel Larqué.

« L’OM va jouer le maintien ? »

« Je ne vois pas une seule bonne nouvelle du côté de l’OM en vue de la saison prochaine. Comment voulez-vous faire une bonne équipe sans aucun moyen financier ? En plus, ils viennent de prendre une grosse amende. Ils vont devoir faire des coups sur le mercato, mais il va falloir être patient. Ça veut aussi dire que l’équipe de la saison prochaine sera moins forte que celle de cette année… L’OM va jouer le maintien ? On dit que Marseille doit vendre des joueurs comme Kondogbia. Mais quel club va prendre Kondogbia à 750 000 euros par mois ? Personne ! Ça va être difficile de faire de l’argent. Il faut être réaliste. Kondogbia n’est pas le seul joueur de l’OM dans ce cas-là… », a lancé, dans l’émission Rothen s’enflamme, le consultant de RMC, qui estime donc que l’OM va vivre une saison galère malgré une qualification en Europa League.
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