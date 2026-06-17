McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM

OM : L’argument de McCourt qui a fait plier l’UEFA

OM17 juin , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM disputera bien la Ligue Europa la saison prochaine mais garde toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les Phocéens pourront notamment remercier Frank McCourt et Stéphane Richard.
L’Olympique de Marseille attendait avec impatience le verdict de l’UEFA concernant ses finances. L’institution européenne a validé la participation du club à la Ligue Europa la saison prochaine, mais impose une amende de 10 millions d’euros à régler. Il faudra également rapidement redresser les finances, sous peine d’une exclusion des compétitions européennes à la fin de la saison prochaine.
Les pensionnaires du Stade Vélodrome peuvent désormais se projeter sur leur mercato estival. Et les supporters de l’OM pourront remercier en partie le duo Frank McCourt – Stéphane Richard, qui s’est fortement investi pour défendre les intérêts du club face à l'UEFA.

L'OM a eu chaud mais peut compter sur ses patrons 

Selon les informations de La Provence, les deux hommes forts du club se sont en effet mobilisés énormément pour éviter le pire. Une implication qui a permis d’obtenir une certaine clémence de la part de l’UEFA, sensible aux efforts entrepris pour redresser la situation. L’organisme européen a également pris en compte le contexte difficile des droits TV en France et la baisse des revenus qu’il entraîne pour les clubs de l'Hexagone.

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À noter que le média précise également que le nombre de joueurs inscrits sur la liste A de la Ligue Europa sera limité la saison prochaine. L’UEFA a été claire avec l’Olympique de Marseille : la situation devra être régularisée avant la fin de la saison prochaine, sous peine de ne pas pouvoir être qualifié sportivement en Coupe d’Europe sur les trois saisons suivantes. Une perspective qui serait évidemment dramatique pour un club comme l’Olympique de Marseille, habitué à jouer les premiers rôles dans la course à l’Europe chaque année en Ligue 1.
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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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