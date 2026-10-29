Le PSG laisse trois cadres à l’infirmerie face au Havre

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

S'il y a bien une chose avec laquelle Longoria, et ensuite avec lui Benatia, ont merdé c'est sur les salaires. Quand le gars est performant, il trouvera preneur, mais quand il n'est pas ouf, personne n'en veut et il est invendable. Longoria ne voulait pas qu'un joueur parte libre. Bah c'est raté, les derniers gros salaires partiront libre. Ils n'ont aucune raison de partir ailleurs pour un salaire moins gros. Et ça se comprends même si c'est mauvais pour le club.