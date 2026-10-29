ASSE : Larsonneur, Cathro annonce la mauvaise nouvelle

ASSE : Larsonneur, Cathro annonce la mauvaise nouvelle

ASSE
parGuillaume Conte
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Cela sent la longue absence pour Gautier Larsonneur, dont l'entraineur a donné des nouvelles ce jeudi en conférence de presse.
Dernier rempart des Verts, Gautier Larsonneur a probablement fait une croix sur son année 2026 dans les buts de l’ASSE. Le gardien français de 29 ans s’est blessé au genou à la fin du match contre Rodez, et l’entraineur du club du Forez a dévoilé la durée de son indisponibilité.
« Pour Gautier Larsonneur, il souffre d’une entorse au genou et sera absent pendant plusieurs semaines avant d’entamer sa phase de récupération. Concernant Paul Eymard, il n’a pas encore repris la compétition, mais il est actuellement en phase de réathlétisation », a expliqué le technicien écossais en conférence de presse.
L’ASSE est donc bien partie pour continuer avec sa doublure Mamour Ndiaye, très convaincant lors de ses premières apparitions. Entre son absence et la phase de récupération, Larsonneur a donc de grandes chances de faire son retour en 2027 avec le maillot des Verts.
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"C'est juste que ça me démangeait depuis plusieurs jours de lire ces fan-boys de MBappé crier au scandale qu'il n'a pas eu le ballon d'or alors qu'ils ne savent même pas comment le trophée est décerné." tu reponds a moi tocard dc forcement tu me prend pour kk1 qui a crier au scandale sinon va repondre a qui de droit logique la comprehension c'est pas ton fort non plus

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S'il y a bien une chose avec laquelle Longoria, et ensuite avec lui Benatia, ont merdé c'est sur les salaires. Quand le gars est performant, il trouvera preneur, mais quand il n'est pas ouf, personne n'en veut et il est invendable. Longoria ne voulait pas qu'un joueur parte libre. Bah c'est raté, les derniers gros salaires partiront libre. Ils n'ont aucune raison de partir ailleurs pour un salaire moins gros. Et ça se comprends même si c'est mauvais pour le club.

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Encore un trop payé. Rien a lui reprocher mais ceux qui ont tendu les contrats, faudrait les pendre

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Ah lala, qu'est-ce que tu es mauvais en compréhensions de ce que tu lis. lol J'ai écrit LES fan-boys. Du coup tu es LES fan-boys à toi tout seul. mdr Oui je vais arrêter de te répondre. Tu viens de montrer à chacune de tes réponses que tu es très très limité. CQFD

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

le footix pas lucide qui vient me reprendre sur un truc qu'il defendait sur un autre post l'hypocrite qui se moque de l'hypocrisie mdr

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