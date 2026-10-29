ASSE : Larsonneur, Cathro annonce la mauvaise nouvelle

Cela sent la longue absence pour Gautier Larsonneur, dont l'entraineur a donné des nouvelles ce jeudi en conférence de presse.

Dernier rempart des Verts, Gautier Larsonneur a probablement fait une croix sur son année 2026 dans les buts de l’ASSE. Le gardien français de 29 ans s’est blessé au genou à la fin du match contre Rodez, et l’entraineur du club du Forez a dévoilé la durée de son indisponibilité.

« Pour Gautier Larsonneur, il souffre d’une entorse au genou et sera absent pendant plusieurs semaines avant d’entamer sa phase de récupération. Concernant Paul Eymard, il n’a pas encore repris la compétition, mais il est actuellement en phase de réathlétisation », a expliqué le technicien écossais en conférence de presse.

L’ASSE est donc bien partie pour continuer avec sa doublure Mamour Ndiaye, très convaincant lors de ses premières apparitions. Entre son absence et la phase de récupération, Larsonneur a donc de grandes chances de faire son retour en 2027 avec le maillot des Verts.