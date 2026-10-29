Humilié à Chelsea, il provoque une bagarre PSG-Barça

Très peu utilisé avec Chelsea, Estevao est sur le départ pour le mois de janvier. Le PSG se pensait seul sur le coup, mais le FC Barcelone vient de débarquer.

L’humiliation de trop pour Estevao ? Même dans le match de Coupe de la Ligue qui offre d’habitude plus de temps de jeu aux remplaçants, l’ailier brésilien n’a pas eu sa chance ce mercredi contre Liverpool. C’était la seule compétition ou Estevao avait réussi à s’illustrer dans les tours précédents. Désabusé, l’ancien joueur de Palmeiras a un temps de jeu ridicule cette saison avec Xabi Alonso, qui ne semble absolument pas convaincu de son potentiel. En Premier League , il totalise 47 minutes depuis le début de la saison, pour six apparitions en provenance du banc de touche.

Cela sent le départ pour le Brésilien, qui sait toutefois qu’il a encore des solutions. Le PSG le suit de très près sachant que Luis Enrique et Luis Campos ont craqué pour lui. Un prêt de six mois est évoqué et Chelsea est ouvert à cette solution à condition qu’il n’y ait pas d’option d’achat et le salaire pris en charge par le PSG.

Le Barça craque sur lui depuis deux ans

Mais un renfort offensif de ce niveau, gratuit, voilà qui ramène le FC Barcelone dans les rangs. Selon The Sun, Deco, directeur sportif du club catalan, a décidé de débarquer en force dans le dossier, pour récupérer Estevao. Un joueur que les Blaugrana suivent depuis longtemps, puisqu’ils avaient essayé de le faire signer en 2024, avant qu’il ne choisisse Chelsea. Le fait de pouvoir ajouter un joueur à la panoplie offensive d’Hansi Flick sans dépenser trop d’argent est une perspective alléchante pour la formation espagnole. Et une belle épine dans le pied du PSG, qui se pensait jusqu’à présent seul sur le coup.

Ce n’est plus le cas même si Paris possède de solides arguments, comme le fait qu’il y a une place à prendre avec la blessure longue durée de Khvicha Kvaratskhelia et la faculté de Luis Enrique de faire progresser les jeunes joueurs. Pour le moment, si Chelsea est d’accord pour prêter son jeune ailier, c’est au Brésilien de trancher, et il devra annoncer à son club en décembre s’il souhaite ou non terminer la saison ailleurs.