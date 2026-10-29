Medhi Benatia, son retour à l'OM évoqué

Conseiller du président Pablo Longoria puis directeur du football, Medhi Benatia a passé trois ans à l’OM avant de s’en aller l’été dernier. Mais l’histoire entre le dirigeant marocain et le club phocéen n’est peut-être pas fini.

Même s’il ne fait pas l’unanimité, Medhi Benatia ne laisse personne indifférent à l’Olympique de Marseille. Aux manettes du recrutement depuis novembre 2023, celui qui a ensuite été promu directeur du football a réalisé de belles choses en faisant venir des joueurs tels que Greenwood, Hojbjerg ou encore Rabiot dans la cité phocéenne. L’été dernier, Medhi Benatia a toutefois dit stop en quittant Marseille à un moment difficile pour le club sur le plan économique.

Beaucoup d’observateurs estiment que Benatia, avec Longoria, est le grand responsable de la cure d’austérité actuelle. Cela a terni son image auprès d’une partie du public marseillais. Cela étant, Medhi Benatia pourrait un jour revenir à l’OM selon Hervé Renard. « Benatia ? Son cœur est marseillais » a affirmé pour Charlii Parlons Sport l’actuel sélectionneur de la Côte d’Ivoire, passé par le Maroc entre 2016 et 2019, avant de poursuivre.

Tu y retourneras un jour - Hervé Renard à Medhi Benatia sur l'OM

« J'ai déjà parlé de l'OM avec lui quand j'étais au Maroc. Il était au centre de formation du club, il aurait aimé faire une carrière plus importante avec l’OM... Medhi a eu raison d'y aller. Et je lui ai dit une chose quand il est parti : 'tu y retourneras un jour’ » estime Hervé Renard, intimement convaincu que l’histoire entre l’Olympique de Marseille et Medhi Benatia.

Actuellement consultant pour Canal+, l’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus Turin a pris un peu de recul avec le métier de directeur sportif. Reste maintenant à voir s’il reprendra un jour du service et si oui, dans quel club. A court terme, un retour à l’OM semble en tout cas improbable et cela même si Medhi Benatia a aidé Grégory Lorenzi sur certains dossiers chauds de l’été dernier, comme la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe.