Medhi Benatia, son retour à l'OM évoqué

Medhi Benatia, son retour à l'OM évoqué

OM
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Conseiller du président Pablo Longoria puis directeur du football, Medhi Benatia a passé trois ans à l’OM avant de s’en aller l’été dernier. Mais l’histoire entre le dirigeant marocain et le club phocéen n’est peut-être pas fini.
Même s’il ne fait pas l’unanimité, Medhi Benatia ne laisse personne indifférent à l’Olympique de Marseille. Aux manettes du recrutement depuis novembre 2023, celui qui a ensuite été promu directeur du football a réalisé de belles choses en faisant venir des joueurs tels que Greenwood, Hojbjerg ou encore Rabiot dans la cité phocéenne. L’été dernier, Medhi Benatia a toutefois dit stop en quittant Marseille à un moment difficile pour le club sur le plan économique.
Beaucoup d’observateurs estiment que Benatia, avec Longoria, est le grand responsable de la cure d’austérité actuelle. Cela a terni son image auprès d’une partie du public marseillais. Cela étant, Medhi Benatia pourrait un jour revenir à l’OM selon Hervé Renard. « Benatia ? Son cœur est marseillais » a affirmé pour Charlii Parlons Sport l’actuel sélectionneur de la Côte d’Ivoire, passé par le Maroc entre 2016 et 2019, avant de poursuivre.
Tu y retourneras un jour
- Hervé Renard à Medhi Benatia sur l'OM
« J'ai déjà parlé de l'OM avec lui quand j'étais au Maroc. Il était au centre de formation du club, il aurait aimé faire une carrière plus importante avec l’OM... Medhi a eu raison d'y aller. Et je lui ai dit une chose quand il est parti : 'tu y retourneras un jour’ » estime Hervé Renard, intimement convaincu que l’histoire entre l’Olympique de Marseille et Medhi Benatia.
Actuellement consultant pour Canal+, l’ancien défenseur du Bayern Munich et de la Juventus Turin a pris un peu de recul avec le métier de directeur sportif. Reste maintenant à voir s’il reprendra un jour du service et si oui, dans quel club. A court terme, un retour à l’OM semble en tout cas improbable et cela même si Medhi Benatia a aidé Grégory Lorenzi sur certains dossiers chauds de l’été dernier, comme la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe.

Lire aussi

OM : Benatia a coûté 30ME à McCourtOM : Benatia a coûté 30ME à McCourt
Articles Recommandés
Om Le Salaire Dhojbjerg Bloque Son Transfert
OM

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

Tv La Ligue 1 Sur Canal Pierre Menes A Une Mauvaise Nouvelle
TV

TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle

Asse Larsonneur Cathro Annonce La Mauvaise Nouvelle
ASSE

ASSE : Larsonneur, Cathro annonce la mauvaise nouvelle

Humilie A Chelsea Il Provoque Une Bagarre Psg Barca
PSG

Humilié à Chelsea, il provoque une bagarre PSG-Barça

Fil Info

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert
TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle
ASSE : Larsonneur, Cathro annonce la mauvaise nouvelle
Humilié à Chelsea, il provoque une bagarre PSG-Barça
Le PSG laisse trois cadres à l’infirmerie face au Havre
La FFF rêve d’un cadeau fou pour Zidane à Lyon
PSG : Mika Godts absent de l’entraînement pour une bonne raison
Adieu Larsonneur, l'ASSE a trouvé son successeur
L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

Derniers commentaires

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

"C'est juste que ça me démangeait depuis plusieurs jours de lire ces fan-boys de MBappé crier au scandale qu'il n'a pas eu le ballon d'or alors qu'ils ne savent même pas comment le trophée est décerné." tu reponds a moi tocard dc forcement tu me prend pour kk1 qui a crier au scandale sinon va repondre a qui de droit logique la comprehension c'est pas ton fort non plus

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

S'il y a bien une chose avec laquelle Longoria, et ensuite avec lui Benatia, ont merdé c'est sur les salaires. Quand le gars est performant, il trouvera preneur, mais quand il n'est pas ouf, personne n'en veut et il est invendable. Longoria ne voulait pas qu'un joueur parte libre. Bah c'est raté, les derniers gros salaires partiront libre. Ils n'ont aucune raison de partir ailleurs pour un salaire moins gros. Et ça se comprends même si c'est mauvais pour le club.

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

Encore un trop payé. Rien a lui reprocher mais ceux qui ont tendu les contrats, faudrait les pendre

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Ah lala, qu'est-ce que tu es mauvais en compréhensions de ce que tu lis. lol J'ai écrit LES fan-boys. Du coup tu es LES fan-boys à toi tout seul. mdr Oui je vais arrêter de te répondre. Tu viens de montrer à chacune de tes réponses que tu es très très limité. CQFD

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

le footix pas lucide qui vient me reprendre sur un truc qu'il defendait sur un autre post l'hypocrite qui se moque de l'hypocrisie mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading