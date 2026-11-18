Présente ce mercredi en conférence de presse, Michele Kang, propriétaire de l'OL, a été interrogée sur la possibilité qu'elle vende le club rhodanien. L'occasion pour la femme d'affaires de prendre une position très claire et qui va éteindre certaines rumeurs sur l'intérêt de différents repreneurs pour l'ancien club de Jean-Michel Aulas.

Lorsqu'elle est arrivée à Lyon pour reprendre l'équipe féminine, Michele Kang n'avait pas réellement prévu que quelques années après elle serait également propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Mais la gestion apocalyptique de John Textor a contraint cette dernière à investir pour sauver l'OL et en devenir la patronne. Face aux médias, Michele Kang a été précise, si elle a décidé de devenir la propriétaire de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas pour faire le ménage dans le club et ensuite le revendre rapidement. « Il faut reconnaître que tout peut être à vendre à un moment ou à un autre. Mais je suis ici pour le long terme. Notre priorité est d'atteindre l'équilibre financier et de développer les talents grâce à notre academy. Comme dans n'importe quel club, nous pouvons nous demander s'il serait intéressant d'accueillir de nouveaux investisseurs. J'ai investi mon argent personnel avec l'objectif de redonner une bonne santé économique à l'Olympique Lyonnais. Si quelqu'un se présente, nous étudierons cette possibilité. Mais avant cela, nous devons remettre de l'ordre dans notre propre maison », a précisé la femme d'affaires.

L'OL n'est pas à vendre

Autrement dit, à l'image de Frank McCourt, Michele Kang est prête à accueillir un investisseur à l'Olympique Lyonnais, mais elle n'est pas décidée à se débarrasser du club. Même si rien n'est simple pour elle, la propriétaire de l'OL assume. « On m'a récemment transmis une vidéo d'Elon Musk dans laquelle il expliquait que ce qui différencie les entrepreneurs qui réussissent des autres, c'est leur capacité à supporter la douleur. Je ne peux pas vous dire à quel point cela résonne en moi. Chaque jour apporte son lot de difficultés et nous essayons de les surmonter. Mais nous avons aussi la satisfaction de rencontrer des supporters qui nous remercient. C'est ce qui nous donne la force de poursuivre », a ajouté Michele Kang, qui sait que dans la communauté des supporters de l'Olympique Lyonnais elle bénéficie d'une énorme cote de popularité.