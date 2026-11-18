En fin de contrat avec Naples dans six mois, André-Franck Zambo-Anguissa est intéressé par un retour à l’OM. Le Camerounais va devoir consentir de gros efforts pour signer à Marseille.

La presse italienne est catégorique depuis plusieurs jours, André-Franck Zambo-Anguissa pourrait revenir à l’Olympique de Marseille l’été prochain. En fin de contrat avec Naples en juin, le Camerounais souhaite terminer la saison en Série A avant de signer libre dans son prochain club. Les équipes intéressées sont nombreuses et ce mercredi, la Gazzetta dello Sport évoque l’intérêt de Sunderland. Après son passage à Fulham, Zambo-Anguissa jouit d’une belle cote en Premier League, raison pour laquelle les Black Cats sont venus aux nouvelles.

Sunderland aimerait même recruter le milieu de terrain de 31 ans dès le mois de janvier, quitte à payer une indemnité de transfert à Naples et à s’aligner sur le salaire du joueur. Mais selon le journal aux pages roses, Zambo-Anguissa a poliment décliné la proposition anglaise. Et pour cause, le joueur fait d’un retour à l’OM sa priorité et cela même si la Juventus Turin est également sur les rangs. Une belle preuve d’amour de la part de Zambo-Anguissa, qui a porté les couleurs olympiennes de 2015 à 2018 (106 matchs). En refusant des propositions de clubs tels que la Juventus ou Sunderland, le Camerounais semble prêt à faire de gros efforts financiers pour revenir à Marseille.

Zambo refuse Sunderland et la Juve pour l'OM