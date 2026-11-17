Avec l'amélioration des résultats et d'éventuelles ventes cet hiver, l'OM se prend à rêver de pouvoir se renforcer. Notamment en défense centrale, où Bruno Genesio estime avoir un besoin ciblé.

C’est l’automne de l’espoir à l’OM. Les résultats sportifs s’améliorent nettement et même l’annonce des dirigeants laissant entendre qu’il faudrait de nouveaux départs au mois de janvier n’a pas entamé le moral des supporters. L’idée d’exister en Europa League et de se battre pour une place dans le Top6 en Ligue 1 prédomine, et les Marseillais en avaient bien besoin.

En cas de plusieurs départs majeurs, il se murmure même que l’OM ne serait pas interdit de recruter. Et selon La Provence, un défenseur central est souhaité par Bruno Genesio, qui estime un investissement à ce niveau comme primordial en raison de ses difficultés dans ce secteur de jeu.

Et si l’OM obtenait le feu vert pour recruter à ce poste, nul doute que ce ne serait pas pour faire venir un joueur de niveau international à un prix exorbitant. L’idée est de trouver la bonne affaire avec un joueur peu cher et capable de rendre service sur le court terme. Ainsi, à l’heure où un retour de André-Franck Zambo-Anguissa est évoqué, Top Mercato annonce qu’un autre come-back n’est pas à exclure totalement, avec Lucas Perrin.

Lucas Perrin disponible pour 2 ME