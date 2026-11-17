Come-back en vue à l’OM, ce n’est pas Zambo-Anguissa
OM•
Avec l'amélioration des résultats et d'éventuelles ventes cet hiver, l'OM se prend à rêver de pouvoir se renforcer. Notamment en défense centrale, où Bruno Genesio estime avoir un besoin ciblé.
C’est l’automne de l’espoir à l’OM. Les résultats sportifs s’améliorent nettement et même l’annonce des dirigeants laissant entendre qu’il faudrait de nouveaux départs au mois de janvier n’a pas entamé le moral des supporters. L’idée d’exister en Europa League et de se battre pour une place dans le Top6 en Ligue 1 prédomine, et les Marseillais en avaient bien besoin.
En cas de plusieurs départs majeurs, il se murmure même que l’OM ne serait pas interdit de recruter. Et selon La Provence, un défenseur central est souhaité par Bruno Genesio, qui estime un investissement à ce niveau comme primordial en raison de ses difficultés dans ce secteur de jeu.
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Et si l’OM obtenait le feu vert pour recruter à ce poste, nul doute que ce ne serait pas pour faire venir un joueur de niveau international à un prix exorbitant. L’idée est de trouver la bonne affaire avec un joueur peu cher et capable de rendre service sur le court terme. Ainsi, à l’heure où un retour de André-Franck Zambo-Anguissa est évoqué, Top Mercato annonce qu’un autre come-back n’est pas à exclure totalement, avec Lucas Perrin.
Lucas Perrin disponible pour 2 ME
Le joueur désormais au FC Nantes mais formé à l’OM, a tout de la recrue qui pourrait faire l’affaire. « Lucas Perrin pourrait faire l’affaire : parti de Marseille en 2022, pour s’aguerrir, le Français de 27 ans est désormais le capitaine du FC Nantes, en L2. Il y a meilleur CV, mais à cause de ses moyens limités, l’OM pourrait largement se contenter de Lucas Perrin, sous contrat jusqu’en juin 2028, et dont la valeur n’excède pas 2 ME », dévoile ainsi le site spécialisé sur les transferts. Un investissement qui ne ferait pas forcément rêver les supporters, même si le clin d’oeil pour un joueur formé au club serait apprécié. Mais cela offrirait une solution de plus à Bruno Genesio, et rappellerait l’époque où l’OM aimait souvent puiser à Nantes pour se renforcer.
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Derniers commentaires
OM : Bruno Genesio rêve d'un joueur de Ligue 1 à 10 ME
Fidele aux posts la chienne de lyonnaise. Toi et ta mere on vous bais3
Lille-OL : L'arbitre est connu, les fans lyonnais paniquent
Eric : Je suis parisien, mais j'aime bien l'OL que j'encourage contre les autres équipes françaises et européennes, sauf contre le PSG bien sûr.😊 Mais je vais te reprendre sur ta phrase "des demi finales de Ligue des Champions" : L'OL a fait une 1/2 finale en 2010 et quatre 1/4 de finales en 1999, 2004, 2005 et 2006.^^
Officiel : L’OL privé de Morton jusqu’en février
Rien à voir avec fonseca, c'est la faute à LFI
OM : 15 ME et un salaire colossal, ce retour tombe à l’eau
Quelle surprise !!
Officiel : L’OL privé de Morton jusqu’en février
a cause de cet abruti de Fonseca qui savait le mal dont il souffrait et le faisait jouer quand même , j'espère que son staph médical est parti avec lui . Bon rétablissement à Morton et Sulc .
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
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|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
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|9
|6
|17
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|5
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|4
|4
|2
|13
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|5
|1
|4
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|21
|0
|15
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|3
|9
|8
|1
|13
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|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
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|1
|5
|4
|12
|19
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|10
|2
|2
|6
|9
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|-10
|8
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|2
|2
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|17
|-10
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|10
|0
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|8
|9
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|-13