La tribune Auteuil du Parc des Princes sera fermée lors de la réception de Lorient le samedi 28 novembre prochain. Ainsi en a décidé la commission de discipline de la LFP suite aux animations organisées dans ce virage à l'occasion du match contre l'ESTAC.

Lors de la réception de Troyes, juste avant la trêve internationale, le Virage Auteuil fêtait ses 35 ans et ce soir-là, de très nombreux fumigènes avaient été utilisés dans cette tribune où est installé le Collectif Ultras Paris. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a infligé une fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes.