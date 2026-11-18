Pour pouvoir recruter au mercato d'hiver, l'OM devra probablement libérer de la masse salariale. Le plus gros salaire du club phocéen, Pierre-Emile Hojbjerg, est pointé du doigt. Jérôme Rothen estime que Marseille n'a aucun intérêt à conserver l'international danois, et que si effectivement l'intérêt de clubs italiens se confirme, alors Stéphane Richard doit le vendre.

Dans son émission sur RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco a été très clair. Bruno Genesio a plusieurs fois dit tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain international danois. Mais l'Olympique de Marseille ne doit pas hésiter à accepter un transfert de ce dernier si la Fiorentina et la Juventus confirment leur souhait de s'offrir Pierre-Emile Hojbjerg. « Je pense que Hojbjerg, ce ne sont pas les trois mois là qui viennent de se jouer qui doivent te rassurer sur son niveau et son importance à l’OM, surtout à ce niveau de salaire-là (Ndrl : 500.000 euros par mois). Donc s'il y a une opportunité en effet, il faut le vendre. A la Fiorentina ou à la Juventus, s'il y a une solution, mais franchement il faut y aller. Cela va te libérer de la masse salariale. Donc ça va te permettre d’abord, de rafraîchir un peu l'effectif, et de tenter certains coups parce que là, en effet, vu que tu n'es pas riche, tu ne peux pas nous annoncer forcément des coups qui seront tentés si l'OM avait les moyens de le faire », a expliqué Jérôme Rothen.

Hojbjerg en Italie, mais pas à Rome

L'été dernier, c'est Newcastle qui avait été tout proche de faire signer Pierre-Emile Hojbjerg puisque le président de l'Olympique de Marseille avait trouvé un accord avec son homologue des Magpies. Mais le joueur danois avait fermement refusé ce transfert vers le club de Premier League. Il n'est donc pas évident qu'il dira oui à ces deux clubs italiens qui ne sont pas au sommet de la Serie A pour l'instant.

Si la piste de l'AS Rome a également été évoquée, Jérôme Rothen estime que le joueur danois de l'OM n'a pas sa place dans le onze de la Roma cette saison. « La Roma est une très belle équipe cette année, peut-être qu'ils seront champions, c'est une possibilité. Et dans cette équipe de l’AS Rome, au milieu de terrain, franchement Hojbjerg jamais il ne joue », a fait remarquer celui qui est aussi consultant pour DAZN, diffuseur de la Serie A en France.