Dans un communiqué, le RC Strasbourg a officialisé ce mercredi soir la fin de l'aventure pour Hugo Oliveira au poste d'entraîneur.

Depuis que BlueCo a racheté le club alsacien, les entraîneurs se succèdent à un rythme assez effréné et c'est cette fois Hugo Oliveira qui passe à la trappe après seulement cinq mois sur le banc de Strasbourg. Arrivé le 12 juillet dernier, le technicien portugais avait remplacé Gary O'Neil, reparti en Angleterre. Selon plusieurs sources, c'est un autre entraîneur portugais, Vitor Matos, en poste à Swansea, en 2e division anglaise, qui va succéder à Hugo Oliveira.