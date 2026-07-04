OM : McCourt éloigne Richard de ce dossier brûlant

Le propriétaire de l'OM l'a confié il y a plusieurs mois, il souhaite obtenir la venue d'un nouvel investisseur dans le capital du club phocéen, même s'il ne s'agit pas de vendre l'Olympique de Marseille. Stéphane Richard ne mettra pas le nez dans ce dossier qui est la chasse gardée de Frank McCourt.

Si le dossier d'une vente supposée de l'OM à l'Arabie saoudite n'est même plus un sujet de rigolade du côté du Vieux Port, celui de l'arrivée d'un nouvel investisseur pour aider Frank McCourt à donner des moyens supplémentaires au club est un sujet majeur. L'homme d'affaires américain l'a dit et répété, il veut pouvoir booster le budget de l'Olympique de Marseille et pour cela il travaille d'arrache-pied pour réussir à dénicher celui qui permettra au club phocéen de prendre une nouvelle dimension. Mais qu'on se le dise, ce dossier est géré par le Bostonien, et s'il a chargé un cabinet de l'aider à trouver cet investisseur, Stéphane Richard, qui s'y connait pourtant en business, n'est pas du tout impliqué dans le choix que fera Frank McCourt.

L'OM appartient à McCourt, il assume

Se confiant dans la Provence, le successeur de Pablo Longoria a reconnu que le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne rendrait des comptes à personne sur cet aspect très capitalistique de la gestion du club. « Frank McCourt a dit qu'il était ouvert à la recherche de partenaires stratégiques. Je ne vais pas piloter ce process parce que c'est une problématique qui le concerne en tant que propriétaire. Et, comme il l'a lui-même répété, ce processus prend du temps, a prévenu Stéphane Richard, qui sait cependant qu'il aura un rôle à jouer, à savoir montrer à ce possible investisseur que l'OM n'est pas à la dérive financièrement. La priorité est de repartir sur de bons rails, d'installer, d'expliquer et de susciter l'adhésion à cette nouvelle dynamique, incarnée par ses dirigeants, son équipe, son foot, et sa volonté de restaurer les équilibres économiques. »

Pour l'instant, ce dossier du nouvel investisseur n'avance pas réellement, sachant que Frank McCourt a des exigences assez hautes. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille estime en effet que son club vaut 1,2 milliard d'euros. Une estimation qui peut surprendre, mais qui rend forcément plus compliquée la venue d'un investisseur, surtout minoritaire. Car lâcher un énorme chèque sans être propriétaire de l'OM n'est pas donné à tout le monde. Stéphane Richard ne s'est évidemment pas exprimé sur ce sujet.